Maltempo a Ischia, tra le auto trascinate via dall'acqua dopo il nubifragio anche quelle dei carabinieri

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’isola d’Ischia causando diversi disagi su tutto il territorio, alcune auto sono state trascinate via dall’acqua. Diversi comuni isolani stanno emanando avvisi alla popolazione consigliando ai cittadini di mettersi al riparo a causa del maltempo e sospendere ogni attività all’esterno, evitando spostamenti a piedi o in macchina se non strettamente necessari.

Il nubifragio a Ischia

Il maltempo si è abbattuto sull’isola intorno alle 8:30 della mattina del 23 settembre 2025. In meno di un’ora a Ischia è caduta una enorme quantità di pioggia e contemporaneamente si è sviluppata una vera e proprio tempesta di fulmini.

L’intensità delle precipitazioni ha provocato svariati allagamenti, strade rese impraticabili, auto sommerse e decine di chiamate alla caserma isolana dei vigili del fuoco.

Facebook Francesco Emilio Borrelli

Un’immagine degli allagamenti a Forio, sull’isola di Ischia, pubblicata sul profilo Facebook del deputato Borrelli

Auto trascinate via dall’acqua a Forio

Il nubifragio ha creato un grosso corso d’acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche due auto militari, una Fiat Tipo e una Fiat Panda, della Stazione dei carabineiri Forio.

Le vetture, parcheggiate negli appositi stalli di sosta, sono state trascinate dalla potenza dell’acqua e al momento non è possibile recuperarle.

Su Facebook il deputato Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato foto e video di quanto sta accadendo a Ischia dicendosi “molto preoccupato“.

Scuole evacuate, fango e frane

Ad Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto.

Allagamenti e disagi vengono segnalati anche nei comuni di Forio, Barano e Casamicciola: in quest’ultimo comune si registrano dilavamenti di fango e terriccio soprattutto nelle zone alte, già colpite dalla alluvione del 2022.

Problemi anche a Lacco Ameno, dove il corso principale risulta allagato mentre a Forio un fulmine ha colpito una abitazione ma senza conseguenze gravi.