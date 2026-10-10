Maltempo a Lipari con torrenti esondati e case allagate, le immagini della devastazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’isola di Lipari, nell’arcipelago delle Eolie, è stata colpita da un’ondata di maltempo in piena notte, che fatto esondare i torrenti e allagato molte case. Il temporale che ha colpito Lipari fa parte di una bassa pressione estesa, che sta colpendo tutto il Sud Italia. Trombe marine hanno colpito la costa trapanese, mentre il litorale a sud di Roma ha chiesto lo stato di calamità, con i Comuni di Anzio e Nettuno tra quelli che hanno subito le conseguenze peggiori.

Il maltempo che ha colpito l’isola di Lipari

Il temporale che ha colpito Lipari è iniziato attorno all’una di notte del 10 ottobre e ha raggiunto il suo apice di intensità circa 40 minuti dopo. Lipari si trova 30 chilometri a nord della costa della Sicilia, in provincia di Messina.

Sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere principalmente automobilisti rimasti bloccati in strada dai torrenti esondati per l’eccesso di pioggia.

ANSA

L’agenzia di stampa Ansa segnala decine di abitazioni allagate, fango fino nel centro del borgo di Lipari e detriti portati dai torrenti fino alle spiagge e in mare.

Le trombe marine a Trapani

Il maltempo ha colpito praticamente tutto il Sud Italia. Nella giornata di ieri due trombe d’acqua hanno attraversato la costa a sud di Trapani, colpendo alcuni borghi vicino a Marsala.

Undici le famiglie sfollate in totale, tre a Marsala, per un totale di sette persone, e otto nel comune di Petrosino, che ha chiesto lo stato di emergenza.

“Petrosino non può essere lasciata sola ad affrontare le conseguenze di un evento meteorologico di questa portata” ha dichiarato il sindaco.

Anzio e Nettuno chiedono lo stato di emergenza

Colpiti dal maltempo anche i comuni di Anzio e Nettuno, sul litorale a sud di Roma, che nella giornata di ieri avevano imposto la chiusura preventiva delle scuole, proprio per evitare di creare traffico in eccesso durante l’emergenza.

Nella mattinata di ieri, entrambi i comuni sono stati colpiti da un nubifragio che ha provocato esondazioni e allagamenti di decine di case.

Entrambe le amministrazioni hanno chiesto il supporto della Protezione civile regionale per affrontare la situazione e hanno richiesto lo stato di emergenza.