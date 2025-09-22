Maltempo a Meda, blackout al Comune dopo l'esondazione del torrente Tarò: "Comunichiamo solo coi cellulari"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il maltempo ha colpito duramente la Brianza e in particolare il comune di Meda. Il sindaco Luca Santambrogio ha definito la situazione “apocalittica”, Diversi video sui social mostrano le strade allagate a causa della piena del torrente Tarò. Il palazzo comunale di Meda è senza energia elettrica ed è stata attivata un’utenza di emergenza sul cellulare.

Le zone a rischio nella provincia di Monza e Brianza

Diversi comuni della provincia di Monza e Brianza sono stati colpiti dagli allagamenti provocati dalle forti piogge di oggi, lunedì 22 settembre. I disagi più gravi sono stati registrati nei territori di Bovisio, Cesano Maderno e Meda.

Gravi difficoltà anche nella zona nord di Milano a causa dell’esondazione del Seveso. La vasca di contenimento si è riempita già alle 10 del mattino e l’acqua è finita nel quartiere.

Maltempo a Meda, Comune isolato

“Mai vista una cosa del genere, la quantità di pioggia caduta nelle ultime ore supera quella del 2014, quando ci fu l’alluvione”, ha detto il sindaco di Meda. Nella giornata di ieri, tramite il sito dell’amministrazione comunale, era stata diramata un’allerta meteo.

Nel corso della giornata di oggi, attraverso i social, il comune di Meda ha segnalato l’esondazione del torrente Tarò, con conseguenti code di mezzi da Cabiate a Bovisio Masciago. Gravi disagi in tutto il comune di Meda a causa dell’interruzione dell’energia elettrica. Lo stesso palazzo comunale è rimasto senza corrente.

Per questo motivo l’amministrazione ha messo a disposizione un numero di cellulare (3384713486) per le emergenze. Secondo quanto comunicato da Enel, a metà pomeriggio erano circa ottomila le utenze elettriche non attive nel comune di Meda.

Situazione critica anche nella zona nord di Milano

Già alle 10 del mattino il torrente Tarò è esondato a Meda dal confine con Cabiate fino a via Vignazzola. Il Comune ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che però devono rispondere a chiamate provenienti da diversi comuni della provincia e non solo.

Fin dalle prime ore di lunedì l’amministrazione comunale aveva invitato i cittadini a uscire di casa solo in caso di bisogno e di prestare la massima cautela.

A Milano la situazione è particolarmente delicata nella zona del quartiere Niguarda, dove una scuola è stata evacuata. Massima attenzione anche per il livello raggiunto dal fiume Lambro