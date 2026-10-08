Maltempo a Napoli, a Giugliano gli studenti scappano dal finestrino del pulmino bloccato nell'acqua

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A Giugliano, in provincia di Napoli, il maltempo ha causato allagamenti e un gruppo di studenti è stato costretto a uscire dai finestrini di un pulmino rimasto bloccato. La bomba d’acqua si è abbattuta sul capoluogo campano nella giornata di giovedì 8 ottobre, soprattutto nella zona nord. Il pulmino con a bordo gli studenti è rimasto bloccato in via Santa Caterina ed è stato necessario l’intervento della Polizia municipale.

A Giugliano studenti costretti a uscire dai finestrini del pulmino

Il video, pubblicato dal sito Internapoli.it, mostra gli studenti che escono dai finestrini di un pulmino rimasto bloccato a Giugliano. Nello stesso video si vede un ragazzo aprire la portiera e salire in piedi sul predellino della sua auto mentre l’acqua è arrivata a ricoprire metà del pneumatico.

I disagi hanno interessato diverse zone di Napoli e dei comuni vicini, colpi dall’ondata di maltempo di giovedì 8 ottobre.

ANSA

Allerta meteo arancione sulla Campania fino a domani pomeriggio

In un altro filmato, la denuncia delle mamme di Varcaturo, che non hanno potuto raggiungere la scuola per andare a prendere i propri figli a causa delle strade invase da acqua e fango.

Proprio a Varcaturo, la dirigente della scuola media “Don Salvatore Vitale” ha deciso di posticipare di circa un’ora l’uscita degli studenti, in attesa che l’acqua defluisse e le strade tornassero percorribili. I genitori sono stati informati della decisione attraverso una comunicazione pubblicata sul registro elettronico.

Il violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Napoli causando danni, allagamenti, caduta di alberi e voragini. La Protezione Civile della Campania aveva diramato un’allerta meteo arancione valida dalle 15 di oggi alle 15 di domani.

Domani scuole chiuse a Giugliano

A Giugliano in Campania un forte allagamento in via Madonna del Pantano ha isolato una scuola: sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, affiancati da due idrovore regionali. Ad Arzano, gli allagamenti nella zona industriale hanno causato disservizi alle cabine elettriche, poi ripristinati da E-Distribuzione, interessando anche la sede dell’Asl Napoli 2 Nord.

A Grumo Nevano una voragine ha provocato lo sprofondamento di una strada comunale e sono in corso verifiche sugli edifici vicini. Il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato d’urgenza il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare l’emergenza con sindaci, forze dell’ordine e soccorritori.

Domani scuole chiuse a Giugliano, nei comuni della costa vesuviana e a Ischia. A Napoli resteranno aperte, ma fino alle 15 saranno chiusi al pubblico Castel Nuovo e la pista d’atletica dello stadio Diego Armando Maradona. Sempre oggi forti ondate di maltempo hanno colpito la Toscana.