Maltempo a New York, il video dei fiumi d'acqua in metropolitana: danni anche nel New Jersey

La città di New York e il New Jersey, oltre alla Pennsylvania, sono stati colpiti dal maltempo, con inondazioni improvvise che si sono abbattute sul nord-est degli Usa. Diverse le immagini di veicoli, tir compresi, rimasti bloccati in strada a causa dei fiumi d’acqua che, nel caso della Grande Mela, si sono addirittura riversati nella metropolitana, causando la sospensione di alcune tratte.

Fiumi d’acqua nella metropolitana di Manhattan a New York

A New York, secondo la Metropolitan Transportation Authority, alcune tratte della metropolitana sono state sospese: altre ancora hanno subito forti ritardi a causa delle inondazioni, che hanno colpito soprattutto la zona centrale dell’Hudson.

Tanti i video condivisi sui social che testimoniano la drammaticità della situazione: in uno si vede l’acqua invadere una stazione della metro di Manhattan, sommergendo la banchina.

Getty Un camion bloccato dal maltempo nel New Jersey

Alcune delle principali strade, come la Saw Mill River Parkway e la Cross Bronx Expressway, sono state temporaneamente chiuse.

Allerta emessa anche a Staten Island, dove sono caduti circa 10-15 centimetri di pioggia.

Stato di emergenza nel New Jersey

Phil Murphy, governatore del New Jersey, ha dichiarato lo stato di emergenza.

Ha poi consigliato alla popolazione di restare in casa ed evitare spostamenti non necessari.

Un video pubblicato sui social dalla CBS mostra i veicoli bloccati dall’acqua, compresi gli autobus.

Anche i treni hanno subito ritardi.

Disagi negli aeroporti

Al momento, fortunatamente, non si registrano morti.

La situazione però è molto complicata, come testimoniano anche i disagi negli aeroporti internazionali di LaGuardia e Newark-Liberty, così come al John F. Kennedy: i tre scali hanno registrato un gran numero di cancellazioni, secondo il sito di tracciamento FlightAware.