Maltempo a Roma, esondano i canali dell’Aniene tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara: è allerta rossa

A Roma ai disagi provocati dal maltempo si aggiunge l’esondazione dei canali del fiume Aniene all’altezza di Ponte Mammolo e via di Tor Cervara. Si segnala l’allagamento di strade e aree del IV Municipio, con acqua nei quartieri Colli Aniene, Corcolle e Lunghezza.

Maltempo a Roma

A Colli Aniene è finita sott’acqua parte di via degli Alberini, dove l’area degli orti risulta completamente sommersa.

Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile e una ditta privata dotata di gommone per le operazioni di monitoraggio e assistenza. A Corcolle, gli agricoltori sono riusciti a mettere in salvo gli animali prima che il fiume esondasse.

La situazione resta critica anche sulla via Tiburtina, dove i livelli dell’acqua sono al limite. Per motivi di sicurezza sono state chiuse al traffico via Vannina e via Francesco Compagna, entrambe allagate.

Da ieri sera la polizia locale ha inoltre chiuso via Celestino Rosatelli, che collega Ponte di Nona a via Collatina, completamente invasa dall’acqua. Allagamenti sono stati segnalati anche in via di Tor Carbone.

A vicolo Ponte Mammolo si è resa necessaria l’evacuazione di una famiglia: una madre con due bambini è stata fatta allontanare dalla propria abitazione a causa dell’innalzamento dell’acqua ed è stata accompagnata nella Chiesa di Santa Bernadette.

Le autorità monitorano l’evoluzione della situazione, mentre restano in vigore le chiusure stradali nelle zone interessate.

Secondo quanto riferito da Giuseppe Napolitano, capo del dipartimento della protezione civile di Roma, nelle ultime 48 ore è caduta una quantità di pioggia superiore a quella normalmente registrata nell’intero mese di gennaio.

Resta alta l’attenzione sul fosso di Pratolungo, che passa sotto la Tiburtina, dove potrebbe formarsi una risacca d’acqua in grado di invadere la carreggiata.

Nel frattempo, l’allerta arancione diramata per le prossime 24-36 ore mantiene elevato il livello di vigilanza su fiumi e viabilità. Chiuse e allagate anche le banchine del Tevere, mentre il monitoraggio sull’Aniene prosegue dopo il superamento dei livelli di guardia. E una allerta rossa per elevata criticità idraulica è stata diramata nella zona E (Aniene).

I disagi alla mobilità sono estesi: numerose strade risultano chiuse o compromesse dagli allagamenti e dallo sbriciolamento dell’asfalto.

Sull’autostrada A24, nel tratto urbano tra lo svincolo per Tivoli e quello per Castel Madama, si segnalano straripamenti causati dalle esondazioni degli affluenti dell’Aniene. Criticità anche sulla Pontina, sulla Laurentina, sulla via Salaria, sull’Appia e sulla Cassia Bis Veientana.

Alberi caduti a Roma

Il maltempo ha causato anche la caduta di alberi. A Maccarese un grosso pino è crollato su viale Maria, mentre a Centocelle un altro albero si è schiantato su alcune auto in sosta in via Delpino, senza provocare feriti.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di cimiteri e ville storiche e l’annullamento del tradizionale volo della Befana in piazza Navona.

Bus deviati o sospesi

Sospese o deviate diverse linee bus nelle zone maggiormente colpite dagli allagamenti, in particolare nei quadranti di Collatina, Laurentina e Trigoria, mentre vigili del fuoco e polizia locale continuano a presidiare i punti più critici.