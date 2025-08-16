Maltempo a Taranto con tornado tra Castellaneta e Mottola, paura per i residenti: la situazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sui social si rincorrono gli aggiornamenti sul maltempo che sta colpendo la provincia di Taranto. Tra Castellaneta e Mottola, infatti, un tornado ha colpito le campagne spaventando comprensibilmente i residenti. Per il momento non si registrano feriti.

Tornado a Castellaneta

Le notizie sono ancora in divenire. Secondo Newsroom e Antenna Sud nel primo pomeriggio di sabato 16 agosto un violento tornado si è abbattuto sulle campagne del Tarantino tra Castellaneta e Mottola, preoccupando i residenti.

Secondo le testimonianze di alcuni abitanti sui social, il vortice si sarebbe formato all’improvviso mentre il cielo si faceva sempre più plumbeo.

Si è trattato, sempre secondo i testimoni, di un evento di notevoli dimensioni che in un attimo ha sollevato e trascinato con sé detriti e polvere lambendo le abitazioni e gli altri edifici.

Antenna Sud scrive che il tornado era visibile da notevole distanza, come dimostrano le immagini pubblicate sui social dai residenti.

Maltempo nella provincia di Taranto

La stampa locale riporta che il maltempo ha occupato i cieli di Taranto e dintorni dalla mattina di sabato 16 agosto, quando su capoluogo e hinterland si è abbattuto un violento acquazzone.

Sull’area urbana le piogge torrenziali si sono manifestate con fulmini e forti raffiche di vento. Secondo le previsioni meteo del weekend di Ferragosto verso sera l’instabilità dovrebbe cedere il posto al cielo sereno, ma non si escludono nuovi fenomeni per la giornata di domenica 17 agosto.

Incidente sul ponte Punta Penna, due persone ferite

Antenna Sud scrive che a causa delle piogge l’asfalto, in alcune aree del centro urbano di Taranto, è diventato scivoloso. Ciò ha provocato un incidente sul ponte Punta Penna.

Lo scontro ha coinvolto due autovetture e le persone a bordo sono rimaste ferite e per questo trasportate presso il più vicino ospedale. Per questo motivo le autorità locali hanno invitato i residenti alla massima prudenza sulle strade, considerate le condizioni di forte instabilità che stanno interessando la provincia di Taranto.

Nel mese di giugno lo stesso fenomeno ha colpito Rovigo, con importanti conseguenze per le abitazioni. Una donna rimasta imprigionata in un sottopasso ha rischiato di annegare a causa degli allagamenti dovuti alle piogge.