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Maltempo a Torino, violento temporale con grandine e raffiche di vento: alberi caduti, temperature a picco

Un violento temporale si è abbattuto su Torino e provincia, facendo crollare le temperature e qualche albero

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Oltre a Milano, anche Torino è stata travolta dal maltempo nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Poco prima delle ore 15:30, infatti, un violento temporale, accompagnato dalla grandine in alcune zone, si è scatenato sulla città dopo l’ondata di caldo degli scorsi giorni.

Temperature immediatamente calate perfino di 14 gradi: secondo Arpa Piemonte, infatti, si è crollati da 33 a 19 gradi.

La grandine ha investito Torino, ma non solo: chicchi di grandi dimensioni sono stati segnalati, come riportato da Torino Cronaca, anche a Rivalba, San Raffaele Cimena, Casalborgone, Gassino.

Oltre alla pioggia, disagi causati anche da forti raffiche.

Almeno quattro gli alberi caduti a causa del vento, secondo Torino Today: su corso Regina Margherita, all’altezza del civico 231; su corso Agnelli al civico 138; in corso Traiano al civico 156; in via Cherubini, all’interno del parco, precisamente vicino all’area giochi dei bambini dove, dato il maltempo, non c’era nessuno.

grandine-torino ANSA

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