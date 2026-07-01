Maltempo a Torino, violento temporale con grandine e raffiche di vento: alberi caduti, temperature a picco
Un violento temporale si è abbattuto su Torino e provincia, facendo crollare le temperature e qualche albero
Oltre a Milano, anche Torino è stata travolta dal maltempo nel pomeriggio di mercoledì 1 luglio. Poco prima delle ore 15:30, infatti, un violento temporale, accompagnato dalla grandine in alcune zone, si è scatenato sulla città dopo l’ondata di caldo degli scorsi giorni.
Temperature immediatamente calate perfino di 14 gradi: secondo Arpa Piemonte, infatti, si è crollati da 33 a 19 gradi.
La grandine ha investito Torino, ma non solo: chicchi di grandi dimensioni sono stati segnalati, come riportato da Torino Cronaca, anche a Rivalba, San Raffaele Cimena, Casalborgone, Gassino.
Oltre alla pioggia, disagi causati anche da forti raffiche.
Almeno quattro gli alberi caduti a causa del vento, secondo Torino Today: su corso Regina Margherita, all’altezza del civico 231; su corso Agnelli al civico 138; in corso Traiano al civico 156; in via Cherubini, all’interno del parco, precisamente vicino all’area giochi dei bambini dove, dato il maltempo, non c’era nessuno.