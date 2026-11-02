Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Protezione Civile ha emesso un avviso di maltempo per lunedì 2 novembre: una depressione in approfondimento sul Tirreno porterà temporali, precipitazioni intense e venti forti sul Centro-Sud. Le aree più esposte saranno il medio versante Adriatico e gran parte delle regioni meridionali; è stata valutata allerta arancione in Puglia e Basilicata e gialla in altre cinque regioni.

La depressione peggiora il tempo al Centro-Sud

Un’area di bassa pressione in discesa dai Balcani verso il mar Tirreno sta già favorendo condizioni instabili al Centro-Sud, con rovesci e temporali sparsi. Per domani è previsto un peggioramento deciso sul medio versante Adriatico e su gran parte del Sud, dovuto all’approfondimento della depressione sul Tirreno meridionale.

Le precipitazioni saranno diffuse e potranno assumere carattere temporalesco, anche di forte intensità. I fenomeni, insieme alla generale intensificazione dei venti, potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni interessate, cui compete l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei rispettivi territori.

Le regioni interessate da piogge e temporali

Dalle prime ore di lunedì 2 novembre sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Sicilia. I fenomeni si estenderanno a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata. Su quest’ultima regione e lungo i versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise le precipitazioni potranno persistere.

Ai rovesci potranno accompagnarsi raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Dal primo mattino sono inoltre previsti venti settentrionali da forti a burrasca su Lazio, in particolare nei settori settentrionali, Campania e Sicilia. Sui settori meridionali dell’isola sono attese raffiche di burrasca forte. In seguito i venti si estenderanno a Basilicata e Puglia, ruotando dai quadranti orientali.

Per la giornata di lunedì 2 novembre la valutazione della Protezione Civile indica allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico in Puglia e Basilicata. È invece allerta gialla in Calabria, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia.

Il quadro delle previsioni e delle criticità viene aggiornato quotidianamente in base all’evoluzione dei fenomeni ed è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, www.protezionecivile.gov.it, dove sono disponibili anche le norme generali di comportamento in caso di maltempo.

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