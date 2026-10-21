Maltempo all’Isola d’Elba, notte di paura: frane e smottamenti a Marciana Marina, chiusa la provinciale 25

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Notte di paura all’Isola d’Elba, nel Livornese, colpita nella tarda serata di martedì da una violenta ondata di maltempo con precipitazioni intensissime. La situazione più difficile si è registrata lungo il versante occidentale: a Pomonte, Patresi e Sant’Andrea, nella zona di Marciana Marina, danni e smottamenti soprattutto lungo la costa, crolli di alcuni muretti e disagi alla viabilità. Una frana ha fatto chiudere la provinciale 25 tra Patresi e Colle d’Orano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Strada interrotta anche sulla Costarella, tra Marciana e Marciana Marina, per il rischio di esondazione di un torrente.