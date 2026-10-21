Maltempo all’Isola d’Elba, notte di paura: frane e smottamenti a Marciana Marina, chiusa la provinciale 25
Sulla Sp 25 frana tra Patresi e Colle d’Orano, intervengono i vigili del fuoco. A rischio esondazione un torrente sulla Costarella
Notte di paura all’Isola d’Elba, nel Livornese, colpita nella tarda serata di martedì da una violenta ondata di maltempo con precipitazioni intensissime. La situazione più difficile si è registrata lungo il versante occidentale: a Pomonte, Patresi e Sant’Andrea, nella zona di Marciana Marina, danni e smottamenti soprattutto lungo la costa, crolli di alcuni muretti e disagi alla viabilità. Una frana ha fatto chiudere la provinciale 25 tra Patresi e Colle d’Orano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Strada interrotta anche sulla Costarella, tra Marciana e Marciana Marina, per il rischio di esondazione di un torrente.