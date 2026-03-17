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La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno, a partire dalla serata di martedì 17 marzo 2026, numerose regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta riguarda in particolare Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Il motivo dell’allerta è l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, che porterà piogge, nevicate a quote collinari e un deciso rinforzo dei venti su gran parte delle regioni centro-settentrionali.

Chi? Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso l’avviso di allerta.

Che cosa? Un nuovo impulso perturbato porterà maltempo diffuso, con piogge, temporali, nevicate e forti venti.

Quando? L’allerta è valida dal pomeriggio/sera di martedì 17 marzo 2026 e per tutta la giornata di mercoledì 18 marzo.

Dove? Le regioni maggiormente coinvolte sono Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, oltre a settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Attenzione anche alle regioni adriatiche e centro-settentrionali per il vento.

Perché? L’arrivo di una perturbazione dall’Europa nord-orientale determinerà condizioni di instabilità, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.

Le previsioni meteo delle prossime ore

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, un nuovo impulso di maltempo proveniente dall’Europa nord-orientale raggiungerà rapidamente l’Italia, andando a colpire in particolare i settori adriatici e le regioni del Centro-Sud. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà evidente già dalla serata di oggi, martedì 17 marzo, con precipitazioni che si estenderanno dalla Puglia verso Abruzzo, Molise e Marche nelle prime ore di mercoledì 18 marzo.

Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche è stato valutato come significativo, tanto da portare all’emissione di un’allerta gialla su nove regioni.

Venti forti e mareggiate: le zone più esposte

Oltre alle precipitazioni, il passaggio della perturbazione sarà caratterizzato da un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. In particolare, dalle prime ore di mercoledì 18 marzo, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Sulle coste esposte di queste regioni sono attese anche mareggiate, che potrebbero causare disagi e danni alle infrastrutture costiere.

Nevicate a quote collinari: dove cadrà la neve

La neve farà la sua comparsa soprattutto sulle regioni dell’Appennino. In Emilia-Romagna sono previste nevicate mediamente al di sopra degli 800-1000 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. In Abruzzo e Molise, invece, la quota neve si abbasserà fino ai 700-900 metri, con accumuli che potranno risultare anche abbondanti alle quote più alte. Queste condizioni potrebbero causare difficoltà alla circolazione stradale e problemi nei collegamenti tra le aree interne e la costa.

Le regioni in allerta: la mappa del rischio

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di mercoledì 18 marzo una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale pericolo, con possibili disagi per la popolazione e criticità localizzate, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono riportate anche le norme generali di comportamento da adottare in caso di maltempo.

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