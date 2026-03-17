Maltempo, allerta gialla della Protezione Civile in nove regioni: in arrivo freddo, venti di burrasca e neve
Allerta gialla in nove regioni del Centro-Sud: Protezione Civile segnala piogge, neve e venti forti tra il 17 e il 18 marzo 2026.
La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno, a partire dalla serata di martedì 17 marzo 2026, numerose regioni del Centro-Sud Italia. L’allerta riguarda in particolare Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Il motivo dell’allerta è l’arrivo di una nuova perturbazione proveniente dall’Europa nord-orientale, che porterà piogge, nevicate a quote collinari e un deciso rinforzo dei venti su gran parte delle regioni centro-settentrionali.
- Le previsioni meteo delle prossime ore
- Venti forti e mareggiate: le zone più esposte
- Nevicate a quote collinari: dove cadrà la neve
- Le regioni in allerta: la mappa del rischio
Chi? Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso l’avviso di allerta.
Che cosa? Un nuovo impulso perturbato porterà maltempo diffuso, con piogge, temporali, nevicate e forti venti.
Quando? L’allerta è valida dal pomeriggio/sera di martedì 17 marzo 2026 e per tutta la giornata di mercoledì 18 marzo.
Dove? Le regioni maggiormente coinvolte sono Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, oltre a settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Attenzione anche alle regioni adriatiche e centro-settentrionali per il vento.
Perché? L’arrivo di una perturbazione dall’Europa nord-orientale determinerà condizioni di instabilità, con rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche.
Le previsioni meteo delle prossime ore
Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, un nuovo impulso di maltempo proveniente dall’Europa nord-orientale raggiungerà rapidamente l’Italia, andando a colpire in particolare i settori adriatici e le regioni del Centro-Sud. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà evidente già dalla serata di oggi, martedì 17 marzo, con precipitazioni che si estenderanno dalla Puglia verso Abruzzo, Molise e Marche nelle prime ore di mercoledì 18 marzo.
Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, localmente a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica. Il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche è stato valutato come significativo, tanto da portare all’emissione di un’allerta gialla su nove regioni.
Venti forti e mareggiate: le zone più esposte
Oltre alle precipitazioni, il passaggio della perturbazione sarà caratterizzato da un deciso rinforzo della ventilazione su gran parte delle regioni centro-settentrionali. In particolare, dalle prime ore di mercoledì 18 marzo, sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale. Sulle coste esposte di queste regioni sono attese anche mareggiate, che potrebbero causare disagi e danni alle infrastrutture costiere.
Nevicate a quote collinari: dove cadrà la neve
La neve farà la sua comparsa soprattutto sulle regioni dell’Appennino. In Emilia-Romagna sono previste nevicate mediamente al di sopra degli 800-1000 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. In Abruzzo e Molise, invece, la quota neve si abbasserà fino ai 700-900 metri, con accumuli che potranno risultare anche abbondanti alle quote più alte. Queste condizioni potrebbero causare difficoltà alla circolazione stradale e problemi nei collegamenti tra le aree interne e la costa.
Le regioni in allerta: la mappa del rischio
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di mercoledì 18 marzo una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico in Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale pericolo, con possibili disagi per la popolazione e criticità localizzate, soprattutto nelle aree già fragili dal punto di vista idrogeologico.
Il bollettino nazionale di criticità e di allerta è consultabile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove sono riportate anche le norme generali di comportamento da adottare in caso di maltempo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.