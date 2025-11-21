Maltempo, allerta gialla in mezza Italia: quali regioni sono a rischio temporali e criticità idrogeologiche

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Primo weekend di freddo invernale in Italia, un’ondata di gelo artico porterà neve a bassa quota e un marcato calo delle temperature. In particolare al Centro e al Sud sono previste forti piogge e venti di burrasca. Per la giornata di sabato 22 novembre la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla in undici regioni.

L’allerta gialla per rischio idraulico e per rischio temporali

Dal bollettino previsionale della Protezione Civile, per la giornata del 22 novembre, è prevista allerta gialla per rischio idraulico in Calabria, sui versanti Jonico e Tirrenico, e in Campania a Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

L’allerta gialla per rischio temporali è stata diramata in Abruzzo, nei bacini Tordino Vomano, Aterno, Pescara, Alto del Sangro, Marsica, Basso del Sangro; in Basilicata sulle Basi-A2, Basi-D, Basi-C; in Calabria sui versanti Jonico e Tirrenico Meridionale; in Molise; in Puglia; in Sicilia e in Umbria.

ANSA

Una strada allagata a causa del maltempo

L’allerta gialla per rischio idrogeologico

L’allerta gialla per rischio idrogeologico è prevista in dieci regioni sempre del Centro e del Sud Italia.

Nello specifico l’allarme per il maltempo è in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Marche, Puglia e Sicilia.

Le previsioni per sabato e domenica

Dalle prime ore di sabato 22 novembre sono previsti venti di burrasca da nord sull’Emilia Romagna e da ovest sulla Sicilia.

Raffiche molto forti da nord sono attese anche su Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio centro-settentrionale, con estensione ad Abruzzo e Molise. Ventilate anche la Calabria, battuta da venti occidentali, mentre lungo le coste esposte si prevedono mareggiate.

Un leggero miglioramento è atteso per la giornata di domenica 23 novembre, con ampie schiarite ma temperature minime sottozero al Nord anche in pianura.

Al Sud e sulle regioni centrali il tempo sarà più stabile, salvo qualche incertezza sull’estremo Meridione. Ma dalla sera è previsto un nuovo peggioramento a causa dell’arrivo di un secondo ciclone polare in discesa dalla Groenlandia.