Maltempo anche nel nord Europa, una violenta tempesta invernale in Scandinavia causa tre vittime in Svezia

Una potente tempesta invernale ha colpito i Paesi scandinavi. Tre persone sono morte in Svezia, e si sono inoltre verificate interruzioni dei trasporti e blackout elettrici. L’Istituto meteorologico e idrologico svedese ha emesso allerte per venti forti in gran parte della metà settentrionale del Paese. Danni, disagi e interruzione di elettricità anche in Finlandia.

Maltempo anche nel nord Europa

Non c’è solo l’Italia nella morsa del gelo, col freddo polare in arrivo nel nostro Paese con vento e pioggia insieme a rischio neve.

Anche nel nord dell’Europa il maltempo si sta facendo sentire, con conseguenze anche drammatiche.

Una potente tempesta invernale, infatti, ha colpito i Paesi scandinavi causando interruzioni dei trasporti e blackout elettrici. E purtroppo ci sono anche delle vittime.

Violenta tempesta invernale, tre morti

In Svezia, in particolare, il bilancio è salito a tre morti dopo il passaggio di una tempesta che ha colpito la Scandinavia sabato e nella notte tra sabato e domenica.

La tempesta, chiamata Johannes in Svezia, ha interessato gran parte del nord del Paese e l’ovest della Finlandia: migliaia di persone sono rimaste senza elettricità.

Un uomo di 60 anni, che lavorava nella foresta, è stato ucciso dalla caduta di un albero a Hofors, in Svezia, secondo quanto ha riferito la polizia: l’uomo è deceduto in ospedale a seguito delle lesioni riportate.

Danni e interruzione di corrente in Svezia e Finlandia

Questo decesso si aggiunge agli altri due che erano già stati segnalati nella giornata di sabato: un uomo sulla cinquantina è morto in ospedale dopo essere stato anche lui centrato dalla caduta di un albero vicino alla stazione sciistica di Kungsberget, nella zona centrale del Paese, come dichiarato da Mats Lann della polizia di Gavleborg.

Più a nord, la compagnia elettrica regionale Hemab ha annunciato la morte di uno dei suoi dipendenti in un incidente. La televisione Svt ha riportato che anche il lavoratore era stato travolto da un albero.

Forti raffiche hanno sradicato alberi, creato disagi al traffico e provocato importanti interruzioni di corrente non solo in Svezia ma anche Finlandia. Proprio in Finlandia, più di 85mila famiglie erano ancora senza elettricità alle 11 di oggi, dopo un picco di oltre 180mila abitazioni colpite.

Le compagnie energetiche hanno avvertito che le riparazioni potrebbero richiedere diversi giorni. Parallelamente, l’agenzia di stampa svedese Tt ha riportato che almeno 40mila famiglie svedesi erano ancora prive di elettricità nella giornata di domenica.