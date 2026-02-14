Maltempo Calabria, esondazioni ed evacuazioni: chiesto lo stato di emergenza nazionale

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a causa delle pesanti conseguenze dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio calabrese. I gravi danni provocati da piogge intense, esondazioni e mareggiate hanno portato a centinaia di sfollati, infrastrutture danneggiate e abitazioni allagate. Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, ha confermato che verrà riconosciuto lo stato di emergenza nazionale: “Assicuriamo la massima collaborazione istituzionale”.

Maltempo Calabria, i danni

Come riporta il Corriere della Calabria, il maltempo ha colpito in particolar modo l’area urbana di Cosenza, presilana, il territorio di Reggio Calabria e quello di Lamezia Terme

Le criticità maggiori si registrano lungo il corso del fiume Crati.

ANSA

Gli argini hanno ceduto lungo l’intero tratto della foce, provocando esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti.

A Cassano allo Ionio il sindaco Gianpaolo Iacobini ha comunicato lo sgombero e l’evacuazione di tutte le abitazioni presenti nel centro nautico.

Sono oltre 500 le persone costrette a lasciare le proprie case.

Sono esondati, a Fuscaldo, tre torrenti, il Mercaudo, il Maddalena e il Trappeto, con conseguenti disagi alla viabilità e alle abitazioni.

A Tortora, le squadre della Protezione civile regionale sono intervenute per risolvere gli allagamenti che hanno interessato alcune abitazioni nella zona nord del comune.

La richiesta della Regione Calabria

Come riporta l’ANSA, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha convocato una giunta straordinaria per formalizzare la richiesta di stato di emergenza nazionale e per il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il comparto agricolo, zootecnico e della pesca.

“Anche questa volta contiamo danni ingentissimi. Fortunatamente, però, non registriamo vittime né dispersi. Di questo dobbiamo ringraziare i calabresi, che hanno seguito con grande senso di responsabilità le indicazioni fornite dalle autorità competenti. La Calabria è chiamata alla fase della ripartenza. Siamo pronti a rimboccarci le maniche”, le parole di Roberto Occhiuto.

La risposta del governo Meloni

Il Governo ha deciso di attivare lo stato di emergenza nazionale per la Calabria dopo l’ondata di maltempo che ha colpito duramente la regione.

Come riportato da CalNews, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, ha confermato che il governo Meloni interverrà anche questa volta con tempestività per sostenere le amministrazioni locali.

“Verrà riconosciuto lo stato di emergenza nazionale come richiesto dal presidente della Regione Roberto Occhiuto e assicurata la massima collaborazione istituzionale”, ha precisato.