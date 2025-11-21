Maltempo con neve, temporali e vento forte: allerta arancione sulla Sicilia e gialla su altre 7 regioni

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In Sicilia è allerta arancione per l’ondata di maltempo che sta interessando l’isola e altre regioni del Paese, sulle quali la Protezione Civile ha emanato l’allerta gialla. I fenomeni sono dovuti a una perturbazione in arrivo dalla Groenlandia che sta portando e porterà eventi di instabilità tra neve, attività elettrica, forti venti, precipitazioni e un conseguente calo delle temperature. Per questo motivo in Sicilia alcuni sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole in alcuni centri della provincia di Agrigento.

Allerta arancione in Sicilia: il bollettino

Giovedì 20 novembre la Protezione Civile ha emesso un bollettino per disporre l’allerta arancione in Sicilia e l’allerta gialla in altre 7 regioni. Il motivo è legato al vortice di bassa pressione in arrivo dalla Groenlandia e giunto sul Belpaese venerdì 21, con la sua coda di precipitazioni, neve ed eventi a carattere temporalesco.

In Sicilia, in particolare sui settori tirrenici e sulla Calabria, nella notte tra giovedì e venerdì si sono concentrati rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

L’allerta arancione riguarda soprattutto la Sicilia nord occidentale con previsione di mareggiate lungo le coste esposte.

Nello specifico – aggiunge Fanpage – l’allerta arancione per rischio temporali è moderata nell’area nord occidentale e nelle isole Egadi, Ustica e Pantelleria; nelle stesse aree però l’allerta si estende al rischio idrogeologico.

Le scuole chiuse in provincia di Agrigento

Per le previsioni meteo e per l’allerta emesso dalla Protezione Civile in diversi territori della provincia di Agrigento le amministrazioni locali hanno disposto la chiusura delle scuole. A Sciacca, ad esempio, il sindaco Fabio Termine ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei cimiteri per l’intera giornata di venerdì 21 novembre.

Anche nel comune di Santa Margherita di Belice il sindaco Gaspare Viola ha emesso la stessa ordinanza, “incluso l’asilo nido di palazzo Giambalvo”, per venerdì 21 novembre. Lo stesso è stato disposto dal comune di Menfi. In tutta la provincia i primi cittadini invitano la popolazione a evitare condizioni di rischio, come la sosta nei sottopassi e la lunga esposizione alle condizioni meteo avverse.

Le altre regioni a rischio per il maltempo

Come anticipato, oltre all’allerta arancione sulla Sicilia nord occidentale la Protezione Civile ha disposto l’allerta arancione per altre sette regioni.

Per venerdì 21 novembre, infatti, la perturbazione toccherà l’Emilia Romagna, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Campania. Sui settori tirrenici di Campania e Basilicata sono previste precipitazioni anche a carattere temporalesco.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da forti venti di burrasca. In Emilia Romagna e in Veneto sono previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri. La precedente allerta arancione era stata emessa martedì 18 novembre per il Friuli Venezia Giulia, colpita da un’ondata di maltempo che ha portato alla tragica frana a Cormons (Udine), dove sono morte due persone.