Maltempo con temporali in Piemonte, esondati due corsi d'acqua in Val Germanasca: strada bloccata

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo giorni di caldo intenso, il maltempo sta flagellando il Piemonte. Sabato 11 luglio un forte temporale ha provocato l’esondazione di due corsi d’acqua in Val Germanasca, tra le montagne della provincia di Torino. Durante la serata materiali sulla carreggiata hanno provocato la chiusura per qualche ora della Strada provinciale 169, all’altezza di Prali. La circolazione è stata ripristinata alle 21.40 di sabato 11 luglio. Ad Asti un anziano è rimasto ferito per la caduta di una pianta a causa del forte vento.

Maltempo in Piemonte, cosa è successo

Secondo quanto riportato da ANSA, i due corsi d’acqua sono esondati durante un temporale intenso, portando materiali sulla carreggiata e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei cantonieri del circolo di Perosa Argentina.

La strada è rimasta bloccata per alcune ore.

ANSA

Dopo la rimozione di fango, pietre e detriti, la circolazione è ripresa regolarmente alle 21.40.

L’episodio è avvenuto lungo la SP 169.

Precisamente all’altezza del territorio di Prali.

Non risultano conseguenze gravi per le persone.

Il temporale nella Val Germanasca

Il Giornale La Voce ha aggiunto che il maltempo ha causato l’esondazione dei due corsi d’acqua in corrispondenza del chilometro 21+500.

Il temporale è stato rapido e violento, come spesso accade nelle aree montane durante la stagione estiva.

Il problema principale ha riguardato la viabilità e la necessità di ripristinare condizioni di sicurezza per il transito.

La SP 169 è un collegamento importante per la Val Germanasca.

Attraversa un territorio montano e collega il fondovalle con i centri più interni e le borgate alpine.

L’allerta temporali in Piemonte

Il Giornale La Voce ha riportato che Arpa Piemonte, nella valutazione emessa sabato 11 luglio alle 12.04, aveva segnalato allerta gialla per temporali su gran parte della regione.

Erano indicati possibili nubifragi, raffiche di vento molto forti e grandinate fino a medie dimensioni.

Anche il Dipartimento della Protezione civile nazionale, per la stessa fase previsionale, indicava precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle regioni settentrionali.

Maltempo Piemonte, un anziano ferito

La Stampa riporta che nella giornata di sabato 11 luglio un anziano è rimasto ferito ad Asti dopo essere stato travolto dalla caduta di una pianta causato dalle violente raffiche di vento.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Anche a Mondovì il vento ha provocato il distaccamento di un ramo da un albero presente nel giardino di un hotel.

Infine, a Bastia Mondovì un albero è caduto sulla strada provinciale per Pascomonti.