La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per il Sud Italia, a causa di forti venti e rischio idrogeologico. L’allerta riguarda in particolare Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e sarà valida a partire da lunedì 27 ottobre. Il provvedimento si è reso necessario per l’intensificarsi di una perturbazione che sta portando venti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte.

Le condizioni meteo: venti di burrasca e mareggiate

Un intenso flusso di venti nord-occidentali in quota sta investendo l’Italia, determinando un significativo aumento della ventilazione, soprattutto nelle aree del Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche. Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, il fenomeno è già in atto e si prevede che si intensifichi nelle prossime ore, con raffiche che potranno raggiungere la burrasca forte.

Nel dettaglio, dal pomeriggio di domenica 26 ottobre, sono attesi venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d’Aosta. Sulle coste del Lazio, in particolare nei settori costieri, i venti ruoteranno dai quadranti occidentali a quelli settentrionali, mantenendo intensità elevata.

Dalle prime ore di lunedì 27 ottobre, la situazione si aggraverà ulteriormente su Sardegna, Sicilia e Calabria, dove sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali, con possibili rinforzi fino a burrasca forte. Le coste esposte di queste regioni saranno soggette a forti mareggiate, aumentando il rischio di danni e disagi.

Allerta gialla: le regioni coinvolte e i rischi

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di lunedì 27 ottobre una allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale pericolo, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, come allagamenti, frane e difficoltà nella circolazione stradale, soprattutto nelle aree più esposte ai fenomeni atmosferici intensi.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito ufficiale della Protezione Civile, riporta una sintesi aggiornata delle aree a rischio e delle misure di prevenzione attivate dalle autorità locali. Le strutture territoriali di protezione civile sono già operative per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità.

Le previsioni per le prossime ore: evoluzione del maltempo

Il quadro meteorologico sull’Italia è in continua evoluzione. Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, aggiorna quotidianamente le previsioni e le valutazioni di rischio, in base ai dati forniti dai centri meteorologici nazionali e regionali.

Secondo le ultime analisi, il forte vento continuerà a interessare le regioni del Sud anche nei giorni successivi, con possibili ulteriori episodi di mareggiate sulle coste di Sicilia e Calabria. Anche la Puglia e la Basilicata dovranno fare i conti con condizioni meteorologiche avverse, soprattutto nelle zone costiere e collinari esposte ai venti di burrasca.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, in particolare per chi si trova in prossimità di corsi d’acqua, pendii instabili o aree soggette a rischio idrogeologico. Si consiglia inoltre di evitare spostamenti non necessari durante le ore di maggiore intensità dei fenomeni e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione Civile e dagli enti locali.

Le misure di prevenzione e i consigli della Protezione Civile

La Protezione Civile ricorda che le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche e sulle azioni di prevenzione adottate sono disponibili sul sito ufficiale e presso le strutture territoriali. In caso di maltempo, è fondamentale adottare comportamenti responsabili per ridurre i rischi per sé e per gli altri.

Tra le principali raccomandazioni:

Prestare attenzione agli avvisi e agli aggiornamenti diffusi dalle autorità competenti.

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, ponti o zone soggette a frane e smottamenti.

Limitare gli spostamenti nelle aree maggiormente colpite dal maltempo e dal vento forte .

e dal . Assicurare oggetti e strutture all’aperto che potrebbero essere danneggiati o trasportati dal vento.

In caso di mareggiate, evitare di avvicinarsi alle coste e ai moli.

Le strutture territoriali di protezione civile sono in costante contatto con il Dipartimento nazionale per seguire l’evolversi della situazione e coordinare eventuali interventi di emergenza.

Il ruolo delle autorità locali e la gestione dell’emergenza

Le regioni coinvolte nell’allerta – Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – hanno attivato i rispettivi sistemi di protezione civile per monitorare il territorio e predisporre le misure necessarie a fronteggiare eventuali criticità. Il coordinamento tra il Dipartimento nazionale e le strutture locali è fondamentale per garantire una risposta tempestiva ed efficace in caso di emergenza.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta viene aggiornato quotidianamente, tenendo conto delle nuove previsioni e dell’evolversi dei fenomeni meteorologici. Le informazioni sono accessibili a tutti i cittadini tramite il sito della Protezione Civile e i canali ufficiali delle amministrazioni regionali e comunali.

Conclusioni: attenzione massima e aggiornamenti costanti

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia, con particolare intensità nelle regioni del Sud, richiede la massima attenzione da parte della popolazione e delle autorità. L’allerta gialla per rischio meteo-idro su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia rappresenta un segnale importante per adottare tutte le precauzioni necessarie e seguire le indicazioni della Protezione Civile.

Il quadro meteorologico resta in evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore. Per informazioni dettagliate e in tempo reale, si invita a consultare il sito ufficiale della Protezione Civile e a seguire i canali istituzionali delle regioni e dei comuni interessati.

