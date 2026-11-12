Maltempo e allerta meteo, scuole chiuse venerdì 13 novembre 2026: dove non si va a lezione

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Il 13 novembre diverse scuole resteranno chiuse a causa delle avverse condizioni meteo che hanno portato la protezione civile a diramare allerta maltempo in alcune Regioni. Le ordinanze dei sindaci finora riguardano soprattutto diversi comuni della Liguria e della Toscana, dove è stato confermato lo stop alle lezioni.

Dove sono le scuole chiuse a causa del maltempo

Le scuole che il 13 novembre restano chiuse sono in Liguria e Toscana, in particolare in provincia di Genova e di La Spezia e Massa Carrara, Lucca e Firenze. Nella provincia spezzina hanno confermato la sospensione delle attività scolastiche i Comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Castelnuovo Magra, La Spezia, Lerici, Levanto, Pignone, Sarzana e Zignago.

In provincia di Genova non si fa lezione a Borzonasca, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Rapallo, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Uscio.

In Toscana, nella provincia di Massa-Carrara restano chiuse le scuole nei Comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Licciana Nardi, Massa, Podenzana, Pontremoli e Tresana. Mentre nella provincia di Lucca cancelli sbarrati a Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Seravezza e Stazzema.

Una eccezione è a Lucca che tiene chiuse solo alcune scuole, ovvero il Lucca Comprensivo Giacomo Puccini, Lucca Quinto Pescaglia, Lucca 7 e alcuni servizi per la prima infanzia e istituti superiori. In provincia di Firenze solo il comune di Signa ha deciso di sospendere l’attività scolastica.

Il bollettino della protezione civile

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione per rischio idraulico in Emilia Romagna, nello specifico nella pianura bolognese e nella pianura modenese, e in Toscana a Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa e Serchio-Lucca.

Allerta arancione per rischio idrogeologico nel Lazio, nel Bacino del Liri, nei Bacini Costieri Sud e Aniene. In Liguria nei Bacini Liguri Marittimi di Levante e in Toscana a Bisenzio e Ombrone Pt, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina e Versilia.

Allerta arancione per rischio idrogeologico anche in Umbria nelle zone Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore e Nera – Corno. Allerta gialla per diverse categorie di rischio da idrico a temporali e idrogeologico in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata e Campania e in diverse zone di Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Toscana e Umbria.