Ieri sera sono stati 62 gli interventi dei vigili del fuoco a Rimini per vento e pioggia. Due i più rilevanti sul lungomare in zona centro città: rimosso un albero caduto su un’abitazione (19 persone evacuate per precauzione) e uno davanti a un locale pubblico. La situazione meteo è in miglioramento, ma le squadre sono ancora al lavoro per decine di richieste.