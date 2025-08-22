Maltempo e bufera a Rimini, persone evacuate e alberi caduti sulle case: il video
Rimini colpita da maltempo: vigili del fuoco in azione per rimuovere alberi e garantire sicurezza.
Ieri sera sono stati 62 gli interventi dei vigili del fuoco a Rimini per vento e pioggia. Due i più rilevanti sul lungomare in zona centro città: rimosso un albero caduto su un’abitazione (19 persone evacuate per precauzione) e uno davanti a un locale pubblico. La situazione meteo è in miglioramento, ma le squadre sono ancora al lavoro per decine di richieste.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.