Maltempo e temporali in arrivo dal 22 settembre, estate finita: le previsioni meteo non lasciano dubbi

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’estate 2025 sta davvero per chiudersi: dopo settimane segnate da temperature sopra la media e un settembre che ha avuto tratti quasi tropicali, l’Italia si prepara a dire addio al sole estivo. Questo fine settimana sarà l’ultimo con valori fino a 34-35 gradi in alcune zone del Centro e della Sicilia, con caldo eccezionale anche nei fondovalle alpini. Da lunedì 22 settembre, però, tutto cambierà: l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, temporali e un abbassamento delle temperature fino a 10 gradi in meno rispetto ai valori attuali.

Previsioni meteo domenica 21 settembre

Come riporta ilmeteo.it, la giornata di domenica inizierà ancora soleggiata, ma dal pomeriggio si faranno strada le prime piogge in Valle d’Aosta e Piemonte, che durante la notte si trasformeranno in temporali estesi a gran parte del Nord.

Al Sud e su gran parte del Centro persisteranno sole e caldo, con punte fino a 30 gradi a Bari e 33 gradi in Campania.

ANSA

Temporali in arrivo dal 22 settembre

Maltempo e temporali al Nord

Il peggioramento più netto arriverà lunedì 22 settembre, quando la perturbazione investirà il Settentrione con fenomeni intensi su Liguria di Levante, alto Piemonte e alta Lombardia.

Previsti nubifragi, venti forti di scirocco e mari agitati. Temperature in caduta libera: 20 gradi a Milano e Torino, 22 a Bologna.

Il maltempo colpirà anche il Centro Italia, in particolare Toscana, Lazio e Umbria, con rovesci e temporali localmente forti.

Solo l’Adriatico resterà in parte riparato, mentre Roma si assesterà su massime intorno ai 28 gradi, segnando la fine del caldo estivo.

Il caldo resiste solo al Sud

Le regioni meridionali, comprese Sicilia e Puglia, vivranno ancora una giornata dal sapore estivo, con 27 gradi a Palermo e Napoli e cielo sereno o poco nuvoloso.

L’ondata di maltempo, comunque, si estenderà nei giorni successivi anche verso Sud e isole maggiori.

La prima settimana d’autunno

Martedì 23 e mercoledì 24 settembre il maltempo continuerà a interessare l’Italia, specie al Nord e sul versante tirrenico.

Precipitazioni e schiarite si alterneranno, ma il calo termico sarà generale.

Giovedì e venerdì ancora piogge su Alpi, Prealpi, Toscana e parte del Sud, mentre altrove tornerà il sole. Sarà di fatto l’avvio ufficiale dell’autunno, con instabilità diffusa e giornate più fresche.

Il cambiamento climatico e il ruolo del Mediterraneo

Come sottolineato dal meteorologo Lorenzo Tedici, l’estate 2025 è stata una delle più calde mai registrate: la quarta dal 1850 per l’Italia e la più calda in assoluto per Spagna e Regno Unito.

Un dato che conferma la tendenza del cambiamento climatico, con il Mediterraneo identificato come “hotspot climatico”: un’area in cui il riscaldamento globale avanza con velocità superiore alla media, con anomalie termiche anche di +10-12°C rispetto ai valori normali.