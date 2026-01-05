Maltempo e Tevere in piena a Roma, esondato il fiume Aniene e allerta della Protezione civile

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il maltempo sta causando diversi disagi a Roma, per la giornata di martedì 6 gennaio è stata diramata l’allerta arancione. Imposti alcuni divieti per preservare la sicurezza dei cittadini, sotto osservazione ci sono i fiumi con il Tevere che ha superato i 7 metri e l’Aniene già esondato.

Il maltempo intenso a Roma

Il 5 gennaio il maltempo intenso ha messo in allerta le istituzioni di Roma Capitale.

Il Tevere ha superato i 7 metri, arrivando oltre le banchine, che sono state chiuse dalla protezione civile.

ANSA

Persone sotto la pioggia a Roma sul lungotevere, chiuse le banchine

Le piste ciclabili lungo le sponde si sono allagate. Intanto, all’altezza di Tivoli è esondato il fiume Aniene e risulta a livelli di rischio nel territorio del municipio V della Capitale, soprattutto nei pressi del quartiere La Rustica.

“Informiamo la cittadinanza tutta che il Fiume Aniene è esondato a Pontelucano ( Plauzi). Le squadre sono sul posto”, si legge nel post dei volontari.

Per la giornata del 6 gennaio è prevista allerta arancione a Roma.

I divieti causa maltempo

Per prevenire possibili incidenti, il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini.

Non si può accedere a parchi e ville storiche; sono vietate anche attività aggregative ludico-ricreative o a carattere sportivo (non agonistiche), su aree pubbliche o su aree aperte al pubblico; interdette le aree sotto carichi sospesi o alberi; chiusi i cimiteri salvo esigenze urgenti.

Tra le raccomandazioni, si invita i residenti romani a evitare sottopassi, zone allagabili e seminterrati; non sostare a lungo su balconi; prestare attenzione alla guida e alle zone costiere.

Le previsioni per il 6 gennaio

Per la giornata del 6 gennaio, la Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione meteo-idro su settori del Lazio e del Molise e allerta gialla su gran parte del Centro-Sud, dalle Marche alla Sicilia per dieci regioni.

Sono infatti previsti ancora piogge e temporali al Centro-Sud, soprattutto sulle regioni tirreniche centro-meridionali, mentre sulle regioni centrali le temperature in calo causeranno nevicate fino a quote collinari.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L’avviso prevede inoltre nevicate in calo fino a quote di 300-400 m, e localmente fino a livello del mare, su Emilia-Romagna orientale, Marche, Umbria e Toscana orientale, in estensione dal pomeriggio all’Abruzzo e al Lazio orientale.