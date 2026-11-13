Maltempo, frane e fiumi esondati in Toscana e Liguria, rabbia di Mario Tozzi: "Costruito dove non si poteva"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia nella morsa del maltempo. Nelle ultime ore frane, fiumi esondati e allagamenti hanno colpito soprattutto Toscana e Liguria dove diverse persone sono state salvate dai danni che le condizioni metereologiche stanno causando, mentre altre risultano isolate. Della vicenda ha parlato il geologo Mario Tozzi che punta il dito contro quelle case che sono state costruite lì dove non si poteva e che fornisce i consigli da seguire agli abitanti delle zone a rischio.

Maltempo con frane e fiumi esondati: cosa succede in Toscana e Liguria

Allerta in Toscana e Liguria dove il maltempo nelle ultime ore ha creato grossi disagi soprattutto nelle province di Massa Carrara, Lucca, La Spezia, Pistoia e Prato. Sotto osservazione diversi fiumi a rischio esondazione, tra cui il Serchio e l’Arno.

Secondo gli esperti, il peggio dovrebbe essere alle spalle anche se, intervenuto in tv, il geologo Mario Tozzi ha approfittato degli ennesimi allagamenti per ricordare i comportamenti da seguire nel caso in cui i telespettatori si trovassero in situazioni così delicate.

Ansa

Crisi climatica, parla Mario Tozzi

Parlando ad Agorà su Rai Tre nella puntata di venerdì 13 novembre e commentando la tempesta atlantica che sta investendo l’Italia, con piogge e venti intensi, Mario Tozzi, geologo del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, e divulgatore scientifico, ha detto la sua sulla situazione attuale e non ha lesinato alcune frecciate.

“Gli eventi naturali esistono ma diventano disastri per colpa nostra. I dati ci dicono che non è più solo questione di manutenzione ma bisogna ridisegnare il nostro rapporto col mondo naturale e rinaturalizzare il territorio, riportare la natura da dove è stata strappata via”, ha detto in collegamento dalla Cina.

Tozzi ha puntato il dito quindi contro le amministrazioni e le costruzioni in posti poco adatti. “Molte case sono costruite dove non dovrebbero e da certi posti molto pericolosi piano piano ti devi spostare. Le opere che abbiamo fatto talvolta sono state dannose. In campagna, a differenza delle città, serve che il fiume lo si lasci in pace, che lo si lasci anche libero di esondare. Noi invece lo costringiamo in argini sempre più stretti, costruiamo dove non dobbiamo e poi ci lamentiamo se esonda. Quando ci sono le case e l’acqua nello stesso posto, allora nel posto sbagliato ci stanno le case, non l’acqua del fiume”.

I consigli del geologo

Interrogato quindi su quali consigli si possono dare alle persone in difficoltà e che si trovano a vivere in questi contesti pericolosi, ha aggiunto: “Anzitutto, in questi momenti d’emergenza la cosa che devi fare è salvare la vita e, quanto più possibile, le proprietà. Poi, quando sappiamo che c’è un allarme di questo tipo, allora la prima cosa che devi fare è startene ai piani superiori. Mai e poi mai scendere al piano terra, negli scantinati, nei sottopassi, nelle cantine. Quello va evitato in maniera assoluta”.

Inoltre, il geologo consiglia di creare delle piccole zone “no wet area” dove mettere le cose più importanti per preservarle dall’arrivo dell’acqua. “La cosa più importante però, per me, è sapere bene dove abiti, dove è stata costruita la casa, se è in una zona di rischio, quando è stata fatta, se è di mattoni o di cemento armato, se è in grado di resistere a un terremoto”, afferma Mario Tozzi.

Chiudendo il suo punto, il divulgatore chiosa così: “L’Italia è un paese meraviglioso, però molto fragile geologicamente. C’è una crisi climatica in atto e noi, anziché stare attenti, abbiamo costruito dove non si sarebbe neanche dovuto immaginare. Non possiamo sempre assolvere tutti: i cittadini, gli amministratori, chi ci governa, siamo tutti responsabili”.