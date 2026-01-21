Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha riservato un pensiero e ha espresso vicinanza per il “grave disagio che stanno vivendo le popolazioni della Sicilia, della Sardegna e Calabria colpite in maniera forte dagli effetti di mareggiate, piogge e temporali non usuali e che stanno provocando danni seri se non di enorme rilievo. A loro va la nostra vicinanza – ha continuato La Russa – in attesa di quanto si potrà fare, e credo che sia sentita e doverosa”. Subito dopo nell’aula è partito un applauso. Ignazio La Russa è particolarmente legato alla Sicilia, soprattutto: il presidente del Senato è nato a Paternò, in provincia di Catania.