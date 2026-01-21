Maltempo, il video del messaggio di Ignazio La Russa alle regioni colpite: "A loro la nostra vicinanza"
Il presidente del Senato esprime solidarietà alle popolazioni colpite da maltempo in Sicilia, Sardegna e Calabria
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha riservato un pensiero e ha espresso vicinanza per il “grave disagio che stanno vivendo le popolazioni della Sicilia, della Sardegna e Calabria colpite in maniera forte dagli effetti di mareggiate, piogge e temporali non usuali e che stanno provocando danni seri se non di enorme rilievo. A loro va la nostra vicinanza – ha continuato La Russa – in attesa di quanto si potrà fare, e credo che sia sentita e doverosa”. Subito dopo nell’aula è partito un applauso. Ignazio La Russa è particolarmente legato alla Sicilia, soprattutto: il presidente del Senato è nato a Paternò, in provincia di Catania.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.