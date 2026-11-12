Maltempo, il video della nuova piena del fiume Serchio nel Lucchese: oltre 800 metri cubi al secondo
Il Serchio in piena provoca la chiusura della statale 12: il sindaco avverte della situazione critica
Una nuova piena del Serchio ha fatto scattare la chiusura della statale 12 dell’Abetone e del Brennero, dalle 17 di giovedì 12 novembre, nel tratto tra Ponte Pari e Chifenti. A dare l’annuncio sui social è stato Patrizio Andreuccetti, sindaco di Borgo a Mozzano (Lucca), dopo che la portata del fiume aveva superato gli 800 metri cubi al secondo all’altezza del Ponte del Diavolo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.