Maltempo in arrivo con forti temporali e grandinate, allerta meteo in 12 regioni e temperature in calo

Inizio di settimana con il maltempo, è in arrivo una perturbazione atlantica dall’Europa centrale che porta forti rovesci e grandinate in quasi tutta l’Italia, a partire dal Nord per poi scendere al Centro fino ad alcune regioni del Sud. I fenomeni più intensi sono attesi sul versante adriatico dall’Emilia-Romagna in giù. Allerta meteo in 12 Regioni.

L’allerta meteo per maltempo

Il maltempo potrebbe determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

L’avviso prevede da domenica 27 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia e Veneto, in estensione all’Emilia-Romagna e dalle prime ore di lunedì 28 luglio, sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Toscana, in estensione a Lazio, specialmente nelle zone interne, Umbria e Campania.

ANSA

Turisti sotto la pioggia a Roma

Il 28 luglio sono previsti temporali anche sulle Marche, in estensione ad Abruzzo e Molise. Si segnala che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Le allerte gialle per rischio meteo-idrogeologico sono su parte di Lombardia, Liguria, Campania e Puglia. Allerta gialla anche sull’intero territorio di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche e Molise.

Le previsioni per il 28 luglio

Tempo instabile o perturbato con rovesci e temporali anche di forte intensità e localmente associati a grandinate al Nord. Fenomeni meno diffusi al Nordovest. Nel Settentrione le temperature saranno in netto calo con massime tra i 22°C e i 27°C.

Previsioni simili anche al Centro con rovesci e temporali, anche forti, in arrivo su Toscana, Umbria e Marche verso sud. Alche in queste Regioni le massime saranno tra i 22°C e i 27°C.

Al Sud la giornata inizia con il sole ma entro il pomeriggio o la sera è previsto l’arrivo dell’instabilità, in particolare su Campania, Molise, Puglia e Calabria. Le temperature resteranno stabili con massime tra i 28°C e i 33°C.

Le previsioni per il resto della settimana

Il 29 luglio restano condizioni di instabilità sui versanti adriatici, con fenomeni a tratti moderati o intensi tra Marche, Abruzzo orientale, zona di Termoli e Gargano, oltre a precipitazioni più sporadiche sulle tirreniche centro-meridionali e sulla Sicilia tirrenica. Qualche fenomeno sarà ancora possibile anche sul Triveneto, così come in forma isolata sulle Alpi centro-occidentali.

Il 30 luglio vedrà un lieve rialzo della pressione, non sufficiente però a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Bel tempo tra il 31 luglio e l’1 agosto vista l’assenza di una robusta struttura anticiclonica anche in quota.

Ma il weekend potrebbe essere di nuovo sotto l’ombrello per l’arrivo di un nuovo peggioramento che porterà un fronte freddo su gran parte del Centro-Nord, e successivamente anche su parte del Sud.