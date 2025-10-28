Maltempo in arrivo sull’Italia con pioggia e vento forte, Halloween a rischio nubifragi: le zone interessate

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarà un Halloween, e probabilmente un ponte di Ognissanti, sotto la pioggia per gran parte dell’Italia. Dopo una netta spaccatura climatica tra Nord e Sud, è infatti in arrivo un temibile ciclone proveniente dalla Gran Bretagna. Burrasche e vento forte caratterizzeranno le giornate di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre in tutta la penisola portando maltempo ovunque.

Il meteo di Halloween 2025

Secondo le previsioni di IlMeteo.it, il tempo nella giornata di Halloween subirà un ulteriore peggioramento.

Già dalla notte di mercoledì 29 ottobre, le perturbazioni colpiranno alcune regioni del Nord in particolare la Liguria, massima attenzione anche al versante tirrenico del Centro Italia, in particolare nelle zone dell’alta Toscana e nel Lazio.

iStock Maltempo al Nord e al Sud Italia per il weekend di Ognissanti 2025

Allerta massima anche per il vento che aggiungerà ulteriore forza a piogge e temporali.

I fenomeni imperverseranno sull’intera penisola nella giornata del 31 ottobre.

Possibile anche un calo termico con ritorno della neve sull’arco alpino sui 1800-2000 metri di altezza.

Le previsioni per Ognissanti

Non solo Halloween, anche il weekend di Ognissanti 2025 non sarà all’insegna del bel tempo, almeno in parte.

I nubifragi continueranno ad imperversare anche al sud, in particolare Campania, Calabria e Sicilia con una possibile giornata di tregua.

Infatti se per l’1 novembre c’è una lieve speranza di poter godere di una giornata all’aria aperta con sole e temperature nella norma, la data a cui prestare attenzione è domenica 2 novembre.

Prevista una forte perturbazione atlantica che aumenterà la diffusione di precipitazioni intense.

Arriva il freddo

Con il ciclone di Halloween arriverà un abbassamento delle temperature e l’arrivo dei primi freddi.

La causa principale è la bassa pressione che porterà anche nebbia in molte zone del Nord Italia, soprattutto sulla Pianura Padana.

Freddo e umidità caratterizzeranno le giornate, è quindi consigliabile festeggiare la serata di Halloween al chiuso per evitare brutte sorprese.