Maltempo in Calabria, fiume Busento esonda nel Cosentino: zone allagate, famiglie isolate e auto danneggiate
Da ieri la costa tirrenica della Calabria è alle prese con una forte ondata di maltempo che ha provocato l’esondazione del fiume Busento in località Molino Irto, al confine tra Dipignano e Cosenza. Le aree circostanti sono state invase dall’acqua e diverse auto parcheggiate sono state danneggiate. Alcune famiglie sono isolate e i soccorritori stanno cercando di raggiungerle.
