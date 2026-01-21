Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Prosegue l’ondata di maltempo sulla Calabria. Nella notte il ciclone Harry non ha dato tregua soprattutto ai litorali ionici. A causa delle violente mareggiate si registrano allagamenti nel quartiere Lido di Catanzaro. La forza del mare ha infatti trasportato acqua e sabbia che ha inondato esercizi commerciali e l’ufficio postale nell’area del porto. Nella notte alcuni residenti hanno abbandonato spontaneamente le proprie case. L’amministrazione comunale ha fatto sapere che non si registrano al momento danni ad abitazioni o alla popolazione. Disagi alla circolazione per l’allagamento di alcune porzioni di lungomare e strade. Il dispositivo di soccorso del comando provinciale dei vigili del fuoco è stato rafforzato per far fronte alle mole di interventi: 63 quelli nella notte e concentrati in particolare nella città di Catanzaro. Altre 45 operazioni risultano ancora in corso. Richiamate in servizio quattro squadre e una speleo-fluviale.