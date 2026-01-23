Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco dopo la forte perturbazione che il 19 gennaio ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia: 2.800 gli interventi conclusi dalle squadre del Corpo nazionale. Squadre al lavoro in Calabria, specie lungo la fascia ionica: nella clip ruspe ed escavatori in azione a Catanzaro Lido per liberare da sabbia e fango alcune aree danneggiate dalle forti mareggiate. Sul territorio regionale sono stati portati a termine oltre 600 interventi. Anche in Sardegna si continua a lavorare: dall’inizio dell’emergenza, sull’isola sono stati effettuati oltre 500 interventi. Il carico di lavoro maggiore si registra in Sicilia, dove l’ondata di maltempo ha richiesto l’espletamento di 1.700 interventi, mentre restano da gestire 300 richieste: operazioni attualmente in atto soprattutto nel catanese, in particolare per dissesti statici, con distacchi di intonaci e frontalini pericolanti, oltre a lamiere divelte e danni causati dall’acqua.