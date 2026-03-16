Maltempo in Calabria, scoperchiato un capannone a Stalettì vicino Catanzaro: il video del disastro
Maltempo in Calabria: scoperchiato capannone di Guglielmo Caffè a Stalettì, danni ingenti ma nessun ferito
Forti raffiche di vento dovute all’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria hanno scoperchiato e danneggiato un capannone appartenente all’azienda di torrefazione Guglielmo Caffè, nel Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina per mettere in sicurezza l’area. Il capannone misura oltre 5mila metri quadrati ed è utilizzato per la linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. Non si registrano danni a persone. Notevoli, invece, i danni alla copertura in pannelli coibentati. Dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.