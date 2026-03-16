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Forti raffiche di vento dovute all’ondata di maltempo che ha colpito la Calabria hanno scoperchiato e danneggiato un capannone appartenente all’azienda di torrefazione Guglielmo Caffè, nel Comune di Stalettì in provincia di Catanzaro. I vigili del fuoco sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina per mettere in sicurezza l’area. Il capannone misura oltre 5mila metri quadrati ed è utilizzato per la linea di produzione e confezionamento del prodotto finito. Non si registrano danni a persone. Notevoli, invece, i danni alla copertura in pannelli coibentati. Dalle prime verifiche effettuate sul posto, tuttavia, la struttura portante del capannone non risulterebbe aver subito compromissioni.