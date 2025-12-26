Maltempo in Emilia-Romagna con evacuazione a Cotignola e nel Ravennate per rischio esondazioni: l'allerta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rimane alta l’apprensione per l’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna a Natale, portando all’evacuazione di numerose abitazioni vicine ai corsi d’acqua nel Ravennate. Dopo una notte di paura per le famiglie costrette a lasciare la propria abitazione in via precauzionale, l’allerta per rischio di esondazioni nella pianura bolognese è passata da rossa ad arancione grazie a precipitazioni sempre più scarse. Si attendono però i colmi di piena dei torrenti che negli ultimi anni hanno provocato in regione inondazioni con gravi danni.

Allerta arancione in Emilia-Romagna

Il sistema di Protezione civile è stato attivato da oltre due giorni in Emilia-Romagna a causa dell’allerta rossa scattata per il maltempo che si è abbattuto nella pianura bolognese e in altri settori della regione.

Per venerdì 26 dicembre sono previsti rovesci in via di esaurimento e discontinui, con criticità per rischio idraulico di livello arancione che riguarderà la pianura bolognese, mentre le altre zone saranno in allerta gialla.

Diverse le strade chiuse in pianura e in collina a causa di alcuni movimenti franosi: a Brisighella (Ra), alcune famiglie sono rimaste isolate, anche se non in pericolo, mentre la viabilità è interrotta anche a Casola Valsenio (Ra), dove è stata registrata una precipitazione oltre i 200 millimetri di pioggia in poche ore.

I fiumi in piena

Per tutta la giornata continueranno a essere monitorati con grande attenzione i corsi d’acqua romagnoli, in particolare il Senio, il Santerno e il Lamone, che stanno registrano livelli oltre la soglia 3, quasi raggiunta anche dal Montone.

Per questi fiumi si attende il passaggio dei colmi di piena per poter scongiurare il rischio esondazioni. In miglioramento, invece, la situazione dell’Idice, che nel bolognese ha già raggiunto il colmo a 13,65 metri a Sant’Antonio.

Le evacuazioni: da Cotignola a Faenza

Il pericolo di inondazioni ha comunque fatto scattare l’allarme in diversi comuni del Ravennate: Faenza, Bagnacavallo, Castel Bolognese, Cotignola, Lugo, Solarolo, Fusignano e Alfonsine.

I sindaci hanno predisposto evacuazioni precauzionali per le abitazioni più vicine ai corsi d’acqua, accogliendo le famiglie negli spazi appositi allestiti dai volontari, come a Cotignola, dove le persone residenti a 300 metri dal Senio hanno trascorso il Natale negli hub.

Vista la discesa del livello del fiume alla soglia 2, il comune ha annunciato che nelle prossime ore saranno revocate le ordinanze di evacuazione. I fiumi romagnoli rimangono però ancora sotto stretta osservazione.