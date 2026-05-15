Maltempo in Friuli-Venezia Giulia, grandine e allagamenti da Monfalcone a Gorizia: "Apocalisse di 2 ore"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il violento maltempo che ha colpito il Friuli-Venezia Giulia il 14 maggio ha causato gravi danni. Una supercella ha scaricato grandine per due ore su Monfalcone e Gorizia, provocando oltre 130 allagamenti, mentre a Grado è stata registrata acqua alta. Interventi di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per la gestione dei crolli e dei detriti.

Il maltempo in Friuli-Venezia Giulia

Nella serata di giovedì 14 maggio 2026, una violenta ondata di maltempo ha colpito la parte orientale del Friuli-Venezia Giulia. L’evento atmosferico ha avuto inizio intorno alle 18:15, quando il rinforzo del vento di scirocco ha favorito la formazione di un sistema temporalesco lineare tra Lignano e Palmanova.

Questa struttura si è successivamente spostata verso est, intensificandosi nei pressi del Carso verso le 19:20 e trasformandosi in una supercella che ha interessato direttamente i territori di Monfalcone e Gorizia.

Maltempo in Friuli-Venezia Giulia: il video della grandine a Gorizia

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Secondo i dati tecnici della Protezione Civile, per circa due ore consecutive l’Isontino è stato sferzato da intense cadute di grandine di medie dimensioni, che hanno ricoperto strade e tetti con una coltre bianca di ghiaccio, provocando allagamenti diffusi e criticità alla circolazione stradale.

Grandine e allagamenti a Monfalcone

La caduta della grandine ha causato un pesante defogliamento degli alberi, i cui resti hanno ostruito le caditoie stradali, rallentando sensibilmente il deflusso delle acque piovane.

La Protezione Civile regionale ha registrato numerose criticità al suolo, con allagamenti segnalati nei comuni di Monfalcone, Gorizia, Ronchi dei Legionari, Savogna d’Isonzo, San Giovanni al Natisone e Cervignano. Le immagini radar delle 18:10 UTC hanno mostrato una linea temporalesca estremamente compatta tra la costa e l’area orientale, accompagnata da un’elevata attività elettrica.

A Grado, oltre ai forti rovesci, si è verificato il fenomeno dell’acqua alta, con il mareometro che alle ore 21:00 ha registrato un picco di 1,29 metri sullo zero mareografico. Le precipitazioni sono state particolarmente abbondanti nel Goriziano, superando le soglie di preallarme a Doberdò.

Gli interventi nell’area di Gorizia

Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’impiego di 50 volontari della Protezione Civile supportati da 18 mezzi operativi. Al Numero unico di emergenza 112 sono pervenute complessivamente 134 segnalazioni per allagamenti e 7 per crolli, con una concentrazione massima nelle aree orientali della regione.

Protezione Civile di Monfalcone

Il post della

I Vigili del Fuoco del comando isontino sono stati investiti da una mole straordinaria di chiamate, con circa 60 interventi ancora da evadere nella fascia oraria tra le 20:00 e le 21:45. Per fronteggiare l’emergenza, sono state richiamate in servizio otto unità operative ed è stato necessario il supporto di una squadra giunta da Trieste, dove le raffiche di vento hanno raggiunto gli 87 km/h.

Raffiche significative sono state rilevate anche sul Monte Matajur con 82 km/h e a Rest con 81 km/h. A Savogna d’Isonzo resta sotto osservazione un movimento franoso.