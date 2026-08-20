Maltempo in Liguria, allagamento a Chiavari e frana a Portofino: dichiarato lo stato di pre-allarme in Friuli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Maltempo nelle regioni del Centro-Nord e del Nord. Allerta arancione in Lombardia, Toscana e Veneto. Il Friuli-Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di pre-allarme della durata di 15 giorni per fronteggiare l’ondata di maltempo. A causa delle forti piogge, a Chiavari è esondato il torrente Rupinaro, stessa sorte per il torrente a Domaso in Lombardia. Mentre Livorno annulla il mercato e Forte dei Marmi chiude il pontile, una frana di fango e sassi ha interrotto l’accesso per una strada in direzione Portofino.

Maltempo in Liguria

Prosegue l’ondata di maltempo sulle regioni del Centro-Nord e del Nord. In particolare, la Liguria è stata colpita da forti temporali che hanno fatto cadere in poco tempo una grande quantità di pioggia (oltre 100 mm in due ore), tanto da saturare la capacità di smaltimento dei condotti.

La pioggia ha portato anche una tempesta di fulmini: 40.000 cadute in poco tempo, 20.000 solo su Genova. Tra i centri più colpiti ci sono proprio Genova e Chiavari, dove pioggia, vento e grandine hanno allagato le strade.

La circolazione risulta rallentata sia a terra, tra frane e treni colpiti da fulmini, sia in aria. Diversi voli stanno infatti partendo in ritardo dall’aeroporto di Genova a causa delle condizioni meteo.

Portofino, frana sulla strada

Tra le altre conseguenze delle forti piogge c’è anche una frana di terra e massi verificatasi su una strada per Portofino. È stato vietato l’accesso in auto al borgo.

Si tratta di uno smottamento di piccole dimensioni, avvenuto all’altezza del bivio per l’Hotel Splendido. Sul posto la polizia locale e gli addetti del Comune sono intenti a sgomberare la carreggiata.

Dopo i primi lavori di rimozione per permettere il ritorno a una percorribilità completa, saranno da chiarire le responsabilità del crollo del muro. Potrebbe infatti essere dipeso dall’assenza di monitoraggio da parte dell’albergo, di altri privati o del Comune.

Stato di pre-allarme in Friuli-Venezia Giulia

Il maltempo ha portato la Regione Friuli-Venezia Giulia a dichiarare lo stato di pre-allarme. Il decreto è stato firmato dall’assessore delegato alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, d’intesa con il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Il pre-allarme è valido su tutto il territorio della regione a partire dal 20 agosto per una durata di 15 giorni. Lo scopo è quello di fronteggiare l’ondata di maltempo in arrivo e predisporre le misure d’urgenza a tutela della sicurezza delle persone.

Insieme a questo è stato siglato anche un impegno di spesa di 1,3 milioni di euro per gli interventi urgenti volti a salvaguardare l’incolumità pubblica e a mettere in sicurezza il territorio prima del peggioramento dell’emergenza.