Maltempo in Liguria ed Emilia Romagna, forti danni a Genova: le immagini della devastazione

Un’ondata di maltempo sta colpendo duramente Liguria ed Emilia-Romagna: a Genova, sabato 15 novembre, forti piogge e una tromba d’aria hanno causato l’esondazione del rio Fegino, allagamenti e danni a Voltri, Sampierdarena e Pegli. La Protezione Civile ha emesso allerta arancione fino alle 23.59 di domenica 16 novembre.

Maltempo in Liguria: le immagini della devastazione a Genova

Maltempo, vento e piogge stanno colpendo duramente Liguria e Emilia-Romagna. A Genova, sabato 15 novembre, la città ha dovuto affrontare non solo forti piogge, ma anche una tromba d’aria proveniente dal mare.

A causa dell’ingente quantità d’acqua precipitata in pochissimo tempo, il rio Fegino è esondato. Strade, piazze e sottopassi sono allagati, mentre molti tombini, incapaci di reggere il flusso, sono scoppiati.

I tecnici Aster al lavoro per rimuovere le macerie del muraglione caduto per il maltempo a Pegli

I danni maggiori si sono registrati a Voltri, Sampierdarena e Pegli, dove una muraglia di contenimento è crollata.

Un video diffuso dall’ANSA mostra la devastazione: diverse auto parcheggiate sono state travolte da fango e acqua. La caduta dei materiali non ha causato feriti, ma ha comunque creato disagi.

Sono stati inoltre segnalati più di 100 interventi da parte dei Vigili del Fuoco nella notte tra il 15 e il 16 novembre.

La situazione in Emilia – Romagna

Il maltempo si preannuncia intenso anche in Emilia-Romagna, con possibili piene, frane e forti venti previsti per il 16 novembre e che potrebbero prolungarsi fino a lunedì 17.

Nel comunicato di allerta pubblicato da Arpa e Protezione Civile regionale, si legge che “in corrispondenza delle precipitazioni intense, potranno generarsi localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua del settore appenninico centro-occidentale”.

Allerta arancione: il comunicato della Protezione Civile

Come preannunciato nelle ore precedenti, nella giornata di domenica 16 novembre si è manifestato il “deciso peggioramento” delle condizioni meteo.

Il maltempo non riguarda solo Liguria ed Emilia-Romagna, ma si è esteso anche alla Toscana e alle regioni settentrionali.

La Protezione Civile ha confermato l’allerta arancione fino alle 23.59 per rischio temporali in Liguria e per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia-Romagna.