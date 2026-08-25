Maltempo in Lombardia e voli cancellati a Malpensa, danni e paura: chiesto lo stato d'emergenza

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Negli ultimi giorni il maltempo ha colpito pesantemente la Lombardia e in particolare la zona dell’aeroporto di Malpensa. In provincia di Varese sono state registrate trombe d’aria e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari. Molto grave anche la situazione sul lago di Como, dove due imbarcazioni sono affondate. Il maltempo ha provocato la cancellazione di 16 voli diretti a Malpensa, mentre altri sono stati dirottati verso aeroporti vicini.

Maltempo in Lombardia, alberi caduti e allagamenti

Il maltempo ha interessato la Lombardia a partire dalla serata di lunedì 24 agosto. Nella sola provincia di Varese, i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 190 interventi per strade interrotte, alberi caduti ed emergenze provocate dai black out.

Situazioni simili sono state registrate anche nelle province di Como e Milano. La Regione Lombardia ha già chiesto l’attivazione dello stato di emergenza per far fronte ai danni provocati dall’ondata di maltempo di fine agosto.

A Malpensa voli cancellati causa maltempo

Tra le zone più colpite dal maltempo anche quella che ospita l’aeroporto di Malpensa, il principale scalo della Lombardia. Le ripercussioni per i viaggiatori sono state pesanti. Tra lunedì sera e martedì mattina 16 voli sono stati cancellati, alcuni a causa della indisponibilità di aeromobili ed equipaggi.

Altri voli diretti a Malpensa sono stati dirottati verso gli scali di Linate, Bergamo o Torino, come per esempio il volo U23660 in arrivo da Corfù. Molti turisti italiani, diretti sempre a Malpensa, sono rimasti bloccati all’aeroporto francese di Biarritz dopo la cancellazione del volo causa maltempo.

Nel fine settimana, sempre nello scalo in provincia di Varese, molti viaggiatori avevano ripreso delle infiltrazioni di acqua provocate dalle forti piogge. Un problema che, segnala Renzo Canavesi, responsabile Cub Trasporti di Malpensa intervistato dall’Adnkronos, si ripropone ormai da 15 anni in caso di forti piogge.

Il maltempo colpisce le province di Varese e Como

I vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi in provincia di Varese a causa del maltempo, principalmente a causa di alberi caduti, a volte anche sulle auto parcheggiate come accaduto a Busto Arsizio.

Una tromba d’aria ha colpito Gorla Maggiore, causando la caduta di diversi alberi e lo scoperchiamento di un tetto. Interventi anche a Ferno a causa di alberi e detriti che hanno ostruito alcune strade. Situazione critica, sempre a causa del maltempo, anche in altre zone della Lombardia.

A Tremezzo e Griante, sul lago di Como, alcuni alberi sono caduti in strada sfiorando un’abitazione e danneggiando una chiesa. Due imbarcazioni sono affondate, mentre in via precauzionale sono state chiuse Villa Balbianello e la Velarca.