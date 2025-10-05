Maltempo in Romagna con onde come mini tsunami che invadono le strade: allagamenti e frane

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’ondata di maltempo ha colpito duramente la Romagna domenica 5 ottobre: una combinazione di vento e mareggiate ha provocato un effetto simile a un piccolo “tsunami”, invadendo le spiagge e raggiungendo le strade.

Come previsto dall’allerta arancione della Protezione civile, le onde si sono abbattute con violenza lungo la riviera, sommergendo stabilimenti e locali sul litorale.

“In questo momento violente raffiche di vento in città e si sta alzando la marea”, ha scritto sui social il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, annunciando l’apertura del Centro operativo comunale per gestire l’emergenza.

Il primo cittadino ha invitato i residenti alla massima prudenza: “Si raccomanda di non accedere alle pinete, evitare parchi e zone alberate, allontanarsi dalle spiagge e dal porto canale, e non sostare in scantinati o seminterrati“.

Gli allagamenti

Come riporta ANSA, a Cesenatico il sindaco Matteo Gozzoli ha segnalato allagamenti diffusi lungo i lungomari e ha chiesto ai cittadini di non avvicinarsi alle zone costiere.

Una donna disabile rimasta intrappolata in uno stabilimento è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo che l’acqua aveva isolato la struttura.

Nel Ravennate, gli allagamenti hanno interessato Pinarella di Cervia, Milano Marittima e Lido Adriano, mentre in provincia di Forlì-Cesena i pompieri sono intervenuti una trentina di volte per frane, smottamenti e alberi caduti.

Diverse strade collinari risultano ancora interrotte.

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile invita a seguire le indicazioni locali e ad evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite.

Disagi anche a Trieste, in Toscana e in Campania

Anche il Nord-Est è stato travolto dal maltempo: a Trieste, la Bora ha toccato punte di 107 km/h sul Molo Fratelli Bandiera, causando disagi e la sospensione dei collegamenti marittimi.

Le forti raffiche hanno provocato la caduta di cornicioni e rami, mentre in Friuli Venezia Giulia si registrano nevicate fino a 1200 metri.

Piogge torrenziali e vento forte hanno colpito anche Toscana, Campania e Sud Italia, con mare molto mosso nel golfo di Napoli e corse cancellate per Capri, Ischia e Procida.

A Capri, un traghetto e un aliscafo si sono urtati leggermente a causa delle raffiche, senza feriti.

Secondo la Protezione civile, la perturbazione atlantica che ha investito l’Italia continuerà a spostarsi verso Sud nelle prossime ore, come indicati dalle previsioni meteo.

Previsti temporali violenti su Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata, con raffiche di burrasca e rischio idrogeologico.