Maltempo in Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: il video impressionante
Il ciclone Harry devasta la spiaggia di Su Giudeu a Chia, allerta rossa estesa in Sardegna e regioni meridionali.
Il ciclone Harry ha cancellato anche la spiaggia di Su Giudeu, a Chia, nel sud della Sardegna. Proprio per la violenza delle mareggiate, l’allerta rossa per il maltempo è stata prolungata anche per domani in Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo indica un nuovo avviso diramato dalla Protezione civile. Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia, rileva il bollettino, continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.