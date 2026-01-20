NOTIZIE
Maltempo in Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: il video impressionante

Il ciclone Harry devasta la spiaggia di Su Giudeu a Chia, allerta rossa estesa in Sardegna e regioni meridionali.

Il ciclone Harry ha cancellato anche la spiaggia di Su Giudeu, a Chia, nel sud della Sardegna. Proprio per la violenza delle mareggiate, l’allerta rossa per il maltempo è stata prolungata anche per domani in Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo indica un nuovo avviso diramato dalla Protezione civile. Una circolazione depressionaria centrata sulla Tunisia, rileva il bollettino, continua a determinare maltempo e a richiamare correnti umide sud-orientali sulle regioni meridionali italiane.

