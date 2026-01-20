Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori rimasti isolati ieri a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22, erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l’allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori. Vigili del fuoco al lavoro anche nel Cagliaritano, dove hanno messo in salvo nove cani dopo l’esondazione di un corso d’acqua.