Maltempo in Sardegna, il video delle esondazioni dei corsi d'acqua: soccorsi due pastori dispersi in Ogliastra

Due pastori dispersi in Ogliastra ritrovati sani e salvi dopo l'esondazione del rio Margiani.

Virgilio Notizie



REDAZIONE



Sono stati ritrovati, e sono in buone condizioni di salute, i due pastori rimasti isolati ieri a seguito dell’esondazione del rio Margiani, a Urzulei in Ogliastra. Giuseppe Mulas, 65 anni, e Francesco Moi, 22, erano riusciti a trovare riparo nell’ovile del 22enne ma sono rimasti isolati e non sono riusciti per tutta la giornata a mettersi in contatto coi familiari, che poi hanno dato l’allarme. A tarda sera sono stati raggiunti dai soccorritori. Vigili del fuoco al lavoro anche nel Cagliaritano, dove hanno messo in salvo nove cani dopo l’esondazione di un corso d’acqua.

