Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Emergenza e rischio naufragio ieri sera per la Blue Ocean A, una nave di 116 metri di bandiera “Saint Kitts and Nevis”, di tipo livestock, con 33 persone di equipaggio, in navigazione da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna). Il cargo ha rischiato di finire contro gli scogli di punta Spalmatore a Carloforte (Sardegna) e solo le manovre coordinate dalla Capitaneria hanno evitato il peggio. Questa mattina sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e la nave, scortata dai rimorchiatori, è stata allontanata dalla costa. L’emergenza è scattata nel tardo pomeriggio quando il comandante ha lanciato l’allarme a causa di una avaria al motore. A causa del forte vento di ponente il cargo è stato spinto verso le coste a sud ovest dell’isola di San Pietro. Sul posto è arrivata prima la Capitaneria di Carloforte e poi le motovedette partite dalla Guardia costiera di Cagliari e il rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme.