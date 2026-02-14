Maltempo in Sardegna, piena improvvisa di un fiume a Sassari travolge un’area: 5 persone salvate, il video
Intervento dei vigili del fuoco salva cinque persone isolate a Ittiri, mentre il maltempo colpisce la Sardegna.
Mentre sulla Sardegna imperversa una nuova ondata di maltempo, questa notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, è intervenuta in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni. L’intervento, condotto con tecniche di soccorso fluviale, ha consentito di salvare tutti e cinque. Nel frattempo nel Nuorese sono stati 105 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo: 505 dall’inizio emergenza. Le criticità più importanti si sono rilevate in Ogliastra dove sono concentrate la maggior parte delle chiamate di soccorso.
