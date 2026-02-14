Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Mentre sulla Sardegna imperversa una nuova ondata di maltempo, questa notte la squadra sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, è intervenuta in località Camedda, nel comune di Ittiri, per soccorrere cinque persone rimaste isolate a seguito dell’ingrossamento di un fiume che impediva loro di rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni. L’intervento, condotto con tecniche di soccorso fluviale, ha consentito di salvare tutti e cinque. Nel frattempo nel Nuorese sono stati 105 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo: 505 dall’inizio emergenza. Le criticità più importanti si sono rilevate in Ogliastra dove sono concentrate la maggior parte delle chiamate di soccorso.