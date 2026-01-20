Maltempo in Sicilia, a Santa Teresa di Riva si apre voragine in strada e l'auto si ribalta: conducente ferito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A causa della forte ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, si è aperta una voragine in strada che ha causato il ribaltamento di un’automobile. L’anziano conducente del veicolo ha riportato diverse ferite ed è stato ricoverato in ospedale.

La denuncia del dirigente generale della Protezione Civile Sicilia

Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile in Sicilia, ha documentato quanto accaduto a Santa Teresa di Riva sulla sua pagina Facebook, non risparmiando una dura reprimenda al conducente dell’automobile rimasto vittima dell’incidente, il cui comportamento è stato definito “imprudente“.

Cocina ha raccontato: “Un anziano alla guida di un’autovettura ha violato i divieti di transito imposti correttamente dal Sindaco percorrendo il lungomare di Santa Teresa di Riva, esposto alle forti mareggiate e già gravemente danneggiato anche lo scorso anno. A causa della furia del mare, si è aperta una voragine sotto l’asfalto che ha inghiottito l’auto, mettendo seriamente a rischio l’incolumità del conducente”.

Come sta il conducente dell’auto inghiottita dalla voragine

Nel post da lui pubblicato su Facebook, Salvo Cocina, dopo aver raccontato quanto accaduto a Santa Teresa di Riva, ha fornito un aggiornamento sullo stato di salute del conducente del veicolo.

Il dirigente generale della Protezione Civile Sicilia ha fatto sapere che il guidatore è stato recuperato dai volontari ed è stato successivamente “ricoverato con ferite varie“.

L’appello di Salvo Cocina della Protezione Civile Sicilia

Il post di Salvo Cocina su Facebook si conclude con un appello, rivolto sia alla popolazione che ai sindaci delle aree interessate dall’ondata di maltempo in Sicilia.

Cocina ha scritto: “Ancora una volta raccomando alla popolazione la massima precauzione e il rispetto rigoroso delle ordinanze e dei divieti, che vengono adottati esclusivamente per tutelare la sicurezza delle persone. Non è possibile mettere a rischio un vita umana e anche i soccorritori per leggerezza o disattenzione personale. Invito il sindaco a denunciare la persona per le Violazioni commesse”.

Il messaggio si conclude così: “Invito i sindaci e tutti noi a una attività di comunicazione ancora più stringente”.