Il mare ieri ha invaso le strade del villaggio marinaro Primo Sole di Catania, alla periferia sud della città, vicino all’Oasi del Simeto, trasformandole in torrenti di acqua e fango. Sul posto è intervenuto, per evacuare famiglie e animali domestici, personale del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco. L’intervento è proseguito durante la notte ed è ancora in corso. La forestale, prima dell’operazione, si è assicurata che Enel avesse disattivato le linee di distribuzione di energia elettrica per procedere con la massima sicurezza.