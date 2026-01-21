Maltempo in Sicilia, il mare invade le strade a Catania trasformandole in torrenti: famiglie evacuate
Catania sotto attacco del maltempo: il mare invade le strade, famiglie evacuate in sicurezza.
Il mare ieri ha invaso le strade del villaggio marinaro Primo Sole di Catania, alla periferia sud della città, vicino all’Oasi del Simeto, trasformandole in torrenti di acqua e fango. Sul posto è intervenuto, per evacuare famiglie e animali domestici, personale del corpo forestale regionale e dei vigili del fuoco. L’intervento è proseguito durante la notte ed è ancora in corso. La forestale, prima dell’operazione, si è assicurata che Enel avesse disattivato le linee di distribuzione di energia elettrica per procedere con la massima sicurezza.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.