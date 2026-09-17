Maltempo in Toscana, fulmini e strade allagate: agli Uffizi a Firenze piove sulla teca del Bacco di Caravaggio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il maltempo ha colpito la Toscana con nubifragi a Massa Carrara, Viareggio ed Empoli: scuole evacuate e sottopassi allagati. Sfiorato un danno agli Uffizi di Firenze, con il prezioso Bacco di Caravaggio a rischio. Allerta gialla prorogata a venerdì: la perturbazione ha colpito anche in Friuli, Campania, Liguria e Lombardia.

Maltempo intenso a Firenze in Toscana

Una nuova perturbazione atlantica ha investito la Toscana nella giornata di giovedì 17 settembre, scaricando piogge violente prima sulla fascia costiera e poi, nel primo pomeriggio, sulle zone interne. Il bilancio è pesante, con strade trasformate in torrenti, sottopassi impraticabili, scuole evacuate e squadre di vigili del fuoco impegnate senza sosta.

I primi disagi sono arrivati all’alba nella zona di Massa e Carrara, dove l’acqua ha invaso il sottopasso vicino allo stadio comunale massese e si è infiltrata in cantine e locali seminterrati. Difficoltà alla circolazione anche ad Avenza, mentre a Marina di Carrara un fulmine ha centrato una colonnina elettrica, costringendo i pompieri a mettere in sicurezza l’area.

ANSA

A Viareggio gli allagamenti hanno mandato in tilt l’orario di ingresso a scuola e reso inagibile la Passeggiata, tanto da far rinviare il mercato settimanale. A Torre del Lago, nei pressi della scuola “Puccini”, un altro fulmine ha mandato in blackout l’impianto elettrico dell’edificio, che è stato fatto evacuare per precauzione: nessun bambino è rimasto ferito.

La Protezione civile regionale ha attivato un’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico, poi prorogata fino alle 20 di venerdì 18 settembre.

Uffizi, l’acqua raggiunge il Bacco di Caravaggio

Violenti rovesci di pioggia e grandine si sono abbattuti per circa mezz’ora anche su Firenze, causando disagi diffusi. Le intemperie hanno colpito la Galleria degli Uffizi, dove un’infiltrazione d’acqua si è aperta sotto il lucernario della sala che ospita sette capolavori del XVII secolo.

Alcuni schizzi hanno raggiunto il vetro protettivo del Bacco di Caravaggio: fortunatamente l’opera è rimasta del tutto intatta. In zona si segnala anche l’allagamento della palestra dell’istituto Russell-Newton di Scandicci.

Empoli sommersa, salvataggi nei sottopassi

Il fenomeno più intenso si è però abbattuto nel primo pomeriggio sul Valdarno inferiore, con precipitazioni che hanno toccato quasi 92 mm a San Miniato e superato i 70 mm a Empoli, dove il sottopasso della stazione è finito completamente sommerso.

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare diversi automobilisti rimasti bloccati con le auto in acqua, oltre a domare due principi d’incendio scoppiati in scantinati per cortocircuiti provocati dalle infiltrazioni.

Il Comune di Empoli, spiegando la portata dell’evento, ha comunicato che la città “è stata interessata da un fenomeno meteorologico particolarmente raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari”.

Maltempo anche in Friuli, Campania e Lombardia

Il maltempo non ha colpito solo la Toscana. In Friuli Venezia Giulia si sono registrati allagamenti a Latisana, Lignano Sabbiadoro, Trieste, Udine e in numerosi altri comuni, con alberi caduti a causa del vento e 38 segnalazioni arrivate alla Protezione civile regionale in poche ore.

In Campania la Protezione civile ha invece emesso un’allerta gialla valida dalle 21 di giovedì alle 12 di venerdì, per rovesci e temporali intensi soprattutto tra l’area napoletana e la Penisola Sorrentino-Amalfitana, con il rischio aggravato dalle recenti aree bruciate dagli incendi boschivi.

In Liguria è scattata un’allerta arancione sul Centro-Levante, mentre in Lombardia il maltempo ha provocato smottamenti a Como, con la statale per Lecco chiusa per fango e detriti e ritardi sulla rete ferroviaria.