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Dopo le frane nei giorni scorsi ad Anterselva e San Vigilio di Marebbe un’ondata di forte maltempo ha colpito la Val di Fassa provocando un grave dissesto idrogeologico e ingenti danni materiali sia in quota che lungo la rete viaria principale. La situazione di maggiore criticità si concentra nell’area tra il Gardeccia, il Vajolet e il Passo Principe, dove la furia di un torrente ha invaso un tratto di oltre 200 metri della strada di collegamento, lasciando l’area completamente interrotta. Per far fronte all’emergenza, il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Pozza e Vigo di Fassa e il Soccorso Alpino si sono prontamente attivati per coordinare l’evacuazione e la messa in sicurezza delle persone presenti nelle strutture in quota. I soccorritori stanno deviando e scortando gli escursionisti e i turisti della zona del Vajolet attraverso un percorso alternativo nel bosco.