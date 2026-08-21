Maltempo in Valcamonica, a Sonico crolla un ponte ricostruito pochi anni fa: decine di persone evacuate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un ponte crollato, la statale chiusa al traffico e decine di persone sfollate. L’ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia ha provocato danni e disagi in Valcamonica. La piena del torrente Rabbia ha fatto crollare il ponte di Rino a Sonico, già distrutto da un’altra esondazione e ricostruito nel 2014. Chiusa per una frana la Statale 42, evacuate decine di persone dalle frazioni.

Maltempo in Valcamonica, crolla ponte a Sonico

La Valle Camonica è una delle zone più colpite dal maltempo che sta interessando la Lombardia e in particolare le province di Bergamo e Brescia.

Nella giornata di ieri, 20 agosto, le forti precipitazioni hanno provocato uno smottamento in Val Rabbia, una violenta colata detritica ha trascinato a valle una grande quantità di fango e detriti.

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A causa del dissesto, nel primo pomeriggio la piena del torrente Rabbia ha fatto crollare il ponte di Rino, a Sonico (Brescia).

Era stato ricostruito nel 2014 dopo un’alluvione

Fortunatamente il grave incidente non ha causato vittime o feriti.

Il ponte, che collegava Sonico alla sua frazione di Rino, era stato distrutto nel 2012 a seguito di una grave alluvione e ricostruito nel 2014. Ora il nuovo crollo.

Decine di sfollati

A causa del crollo del ponte è stata evacuata l’intera frazione di Rino, sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e i carabinieri. 57 le persone sfollate e assistite dall’amministrazione comunale.

Altre 70 persone sono state sgomberate a Stadolina di Vione, a causa dell’esondazione del torrente Vallaro.

Frana sulla statale 42

La massa di detriti e fango scesa dalla montagna in Valcamonica è finita anche sulla stradale statale 42, che è stata chiusa al traffico, con inevitabili, gravi ripercussioni sulla viabilità locale.

I tecnici Anas sono intervenuti sul posto per valutare l’entità dei danni e definire gli interventi necessari per il ripristino della circolazione stradale.