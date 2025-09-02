Maltempo in Veneto con tromba d'aria tra Verona e Vicenza, alberi divelti e vetri esplosi: le immagini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ondata di maltempo in Veneto. Registrata anche una tromba d’aria tra Verona e Vicenza. La zona più colpita è stata quella tra il comune veronese di San Bonifacio e quello vicentino di Lonigo. La scrosciante pioggia e le raffiche di aria sono state talmente intense da abbattere alberi secolari e persino un muretto di un’azienda. Segnalati anche danni ad alcune abitazioni.

Maltempo, le impressionanti immagini provenienti dal Veneto

Alberi secolari crollati, strade bloccate, detriti volanti che hanno colpito i vetri di alcune case facendoli esplodere, tegole dei tetti finite sulle carreggiate e persino un muretto di una ditta crollato: sono alcune delle conseguenze della perturbazione che si è abbattuta sul Veneto nelle scorse ore.

A Lonigo il tetto di un’azienda è stato scoperchiato e alcuni muri di cinta sono franati per via della potenza delle raffiche di vento. Inoltre sono stati divelti alcuni pali della luce e alcune zone sono rimaste al buio.

Soccorsi in azione nei comuni colpiti

Gli uomini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le aree colpite.

Particolarmente critiche le situazioni nei comuni di San Bonifacio, Lonigo, Sarego, Brendola, Arcugnano, Zovencedo, Alonte e Longare.

Situazione critica anche in Liguria

Il maltempo si è abbattuto anche sulla Liguria. Alcune strade sono state trasformate in fiumi d’acqua dopo che diversi torrenti sono usciti dagli argini.

Segnalati anche smottamenti, frane e alberi caduti. La perturbazione si è spostata nella notte appena trascorsa da ponente verso il centro levante della regione.

Nelle ultime ore sono state registrate abbondanti piogge nell’area di Voltri, alla Foce e a San Fruttuoso, dove nella via omonima, adiacente Villa Imperiale si è verificato uno smottamento dell’asfalto.

Critica la situazione anche in Val Fontanabuona. Alcuni corsi d’acqua sono esondati e sono state segnalate frane.

Interrotta la circolazione sulla Strada provinciale 21 a Neirone, sulla Strada provinciale 23 a Favale di Malvaro e sulla statale 586 all’altezza di frazione Campori (Borzonasca).

Nella zona di San Colombano Certenoli alcune famiglie sono state sfollate.

Secondo le previsioni meteorologiche, piogge e vento si sposteranno nelle prossime ore verso il Centro/Sud, sulle zone tirreniche e interne.