Maltempo in Veneto e situazione critica a Venezia, città allagata e appello del sindaco

Maltempo in Veneto, situazione critica a Venezia. L’amministrazione ha invitato i cittadini e i visitatori a prestare la massima attenzione negli spostamenti e ad effettuarli solo se necessari. Diverse le zone allagate, con le squadre della protezione civile e della polizia locale che stanno monitorando gli eventi. Tra le zone più colpite dalle piogge, il centro abitato di Spinea che è stato semi sommerso.

Maltempo in Veneto, la situazione a Venezia

A Venezia è stato convocato il Centro operativo comunale di protezione civile. Il sindaco, oltre a invitare i cittadini a muoversi solo se strettamente necessario, ha raccomandato di evitare le aree allagate e di verificare i piani sotto interrati ed eventualmente rimuovere materiale presente, solo se ancora accessibili.

Nella notte e nella prima mattinata di giovedì 21 agosto è caduta una “bomba d’acqua” di gran lunga superiore alla portata delle rete fognaria. Inevitabili gli allagamenti nella terraferma veneziana.

ANSA Vigili del fuoco in azione durante un intervento nel Veneziano

La multiutility Veritas ha spiegato che le tre idrovore che Veritas gestisce per conto del comune di Venezia a Marghera-Ca’ Emiliani, Zelarino-via Castellana e Favaro-via monte Mesole sono in funzione e stanno scaricando l’acqua nei canali.

Hanno funzionato regolarmente anche le due vasche di laminazione di Mestre-via Torino (capacità 12.500 metri cubi) e di piazzale Giovannacci a Marghera (8.000 metri cubi), che dopo essersi riempite hanno iniziato gradualmente il rilascio dell’acqua raccolta verso i depuratori.

Spinea mezza sommersa, blackout a Mestre

Tra le aree più colpite dal maltempo c’è Spinea. Sui social sono stati postati fotografie e video dell’abitato semi sommerso dove le strade sono state trasformate in fiumi. Diversi garage e giardini risultano allagati.

Situazione critica anche a Mestre, Mira e Marghera. In un post, l’assessore allo Sviluppo economico di Venezia, Simone Venturini, ha lanciato un appello alla cittadinanza: “In queste ore le pesanti piogge in corso stanno causando problemi in varie zone della città e di tutto il Miranese. Siamo operativi con Vigili del fuoco, protezione civile, Polizia locale per gestire la situazione e per intervenire nei casi di maggiore urgenza”.

“Prestiamo cautela al volante, specie nei sottopassi e nei tratti di strada più difficili. Tirare fuori auto e oggetti di valore dai garage interrati”, ha aggiunto l’assessore.

Complessivamente sono oltre 230 gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco segnalati in Veneto. Il governatore Luca Zaia ha riferito che tra i picchi di pioggia registrati c’è stato quello a Montegalda (Vicenza) dove sono caduti circa 32 millimetri di acqua, con rovesci fino a 30 millimetri all’ora.

A Mira (Venezia) le precipitazioni hanno raggiunto picchi di 80 millimetri/ora. Sul fronte idraulico, si registrano incrementi dei livelli nella rete secondaria, con attivazione degli scolmatori sul Serraglio e sul Marzenego e crescita dei livelli idrometrici sul sistema Fratta-Gorzone e Frassine, dove a Valli Mocenighe (Padova) è stata superata la prima soglia di guardia sul fiume Fratta.

A Mestre sono stati segnalati dei blackout. Tre cabine sotterranee risultano allagate e ci sono circa 1.000 utenze coinvolte.

Disagi sul fronte trasporti

Disagi anche sul fronte dei trasporti. Dalle ore 9.00 la circolazione ferroviaria è stata interrotta tra Padova e Mestre, con rallentamenti che hanno interessato anche le linee tra Belluno e Venezia.

Alcuni treni della linea tra Padova e Venezia hanno avuto ritardi fino a 90 minuti. Altri hanno subito variazioni e cancellazioni.