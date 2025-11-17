Maltempo Liguria, albero crollato sulla funicolare a Genova blocca i passeggeri per ore: giù anche un muro

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si è conclusa nella mattinata di lunedì 17 novembre l’allerta maltempo in Liguria, dopo i numerosi danni causati nel weekend. A Genova un albero è crollato sulla funicolare bloccando i passeggeri in cabina per diverse ore. A Marassi, invece, è crollato un muro. I vigili del fuoco hanno scavato a lungo per scongiurare il rischio che ci fossero persone sotto.

Terminata l’allerta maltempo in Liguria

Alle ore 8 del mattino di lunedì 17 novembre è cessato l’allerta meteo sul centro e levante ligure, mentre alle 10 è terminata l’allerta gialla sui bacini grandi di levante: Magra, Entella e Vara.

I principali danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha scosso la regione nel weekend hanno colpito principalmente il genovesato. La zona più interessata nella giornata di sabato è stata la parte a ponente della città, dove la sindaca Silvia Salis si recherà per un sopralluogo.

ANSA

L’albero caduto sulla funicolare a Genova.

Tra domenica pomeriggio e la notte tra domenica e lunedì sono caduti un muro, a Marassi, e diversi alberi, tra cui uno sui binari della funicolare Sant’Anna, che ha causato l’interruzione del servizio per alcune ore con passeggeri bloccati in cabina. Il crollo del muro in via Sassarego Bogliasco, come riportato da ANSA, ha impegnato per diverse ore i vigili del fuoco, che hanno scavato a lungo per verificare che non vi fosse alcuna persona coinvolta. Numerosi gli interventi dovuti a caduta alberi, smottamenti e allagamenti.

La situazione maltempo in Liguria oggi lunedì 17 novembre

Stando a quanto riportato da Primocanale, tra le situazioni più gravi legate al maltempo in Liguria che permangono ancora lunedì 17 novembre spicca quella di Calice al Cornoviglio, nello spezzino, dove uno smottamento ha causato l’evacuazione in via precauzionale di due famiglie dalle loro case.

A Rapallo via Fratelli Betti risulta ancora chiusa dopo che nella serata di domenica grossi massi si sono staccati dalla parete distruggendo un’automobile parcheggiata, al cui interno fortunatamente non era presente nessuno.

A Ceranesi, nella città metropolitana di Genova, i cittadini devono fare i conti con una frana sulla provinciale tra le frazioni di Vaccarezza Superiore e Inferiore. Non risulta alcuna abitazione isolata. Frane anche a Cogorgo e Ne.

Decine di interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari nel savonese, tra cui una chiamata per una frana sulla provinciale 18, nei pressi della frazione di Moglio.

La situazione maltempo a Genova oggi lunedì 17 novembre

A Genova, nella giornata di lunedì, risulta ancora allagato il sottopasso di Brin.

Per l’intera giornata nel capoluogo ligure restano chiusi per motivi precauzionali tutti i parchi, giardini e cimiteri. Chiusa al pubblico anche la Biblioteca Lercari. Sempre per motivi di sicurezza legati al maltempo, non si svolgerà il mercato all’aperto di Pegli.

Regolarmente aperte, invece, le scuole.