Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il maltempo torna sull’Italia giovedì 19 novembre, con una nuova perturbazione atlantica che porta piogge abbondanti al Centro-Nord, venti di burrasca e forti mareggiate. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla in 11 Regioni, mentre le precipitazioni più intense sono attese tra Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Previsto un miglioramento a partire dal pomeriggio, ma non per tutto il fine settimana.

Piogge abbondanti da Nord a Sud: ecco dove

Il fronte perturbato raggiunge l’Italia da Nord-Ovest, inserendosi in una circolazione atlantica che da diversi giorni interessa l’Europa centro-meridionale. La fase più intensa interessa la prima parte della giornata, con piogge e rovesci dalla Liguria e dalla Toscana alle altre Regioni settentrionali e centrali. Le precipitazioni più abbondanti sono segnalate ancora una volta sullo Spezzino, nell’alta Toscana, in Umbria e nell’alto Lazio, con accumuli che potrebbero raggiungere 80 millimetri e localmente superarli nelle aree maggiormente esposte. Nel dettaglio:

Liguria e Toscana : piogge diffuse soprattutto sul Levante ligure, sulle Alpi Apuane e sull’Appennino settentrionale, con accumuli generalmente compresi tra 20 e 35 millimetri e picchi di 45-60 millimetri sui rilievi.

: piogge diffuse soprattutto sul Levante ligure, sulle Alpi Apuane e sull’Appennino settentrionale, con accumuli generalmente compresi tra 20 e 35 millimetri e picchi di 45-60 millimetri sui rilievi. Lombardia e Nord-Est : precipitazioni in progressivo spostamento verso Est, con 10-20 millimetri sulla Pianura Padana e quantitativi localmente superiori nelle zone montuose.

: precipitazioni in progressivo spostamento verso Est, con 10-20 millimetri sulla Pianura Padana e quantitativi localmente superiori nelle zone montuose. Umbria e Lazio : rovesci anche intensi durante la mattinata, soprattutto nelle aree interne e appenniniche.

: rovesci anche intensi durante la mattinata, soprattutto nelle aree interne e appenniniche. Campania : peggioramento sulle province settentrionali e nelle zone interne, con fenomeni a tratti abbondanti.

: peggioramento sulle province settentrionali e nelle zone interne, con fenomeni a tratti abbondanti. Sardegna e Calabria: maggiore instabilità con il passaggio della perturbazione, accompagnata da un sensibile rinforzo del vento.

Il fronte attraverserà rapidamente la Penisola. Già dal pomeriggio sono previste schiarite sul Nord-Ovest, sulla Pianura Padana e lungo le coste tirreniche centro-settentrionali. Entro sera il miglioramento dovrebbe estendersi a buona parte del Centro-Nord, mentre qualche pioggia residua potrebbe interessare Basilicata e Calabria.

Allerta meteo gialla in 11 Regioni giovedì 19 novembre

Come accennato, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando il rischio di criticità idrogeologiche e idrauliche connesse alle precipitazioni e al forte vento. Per giovedì 19 novembre è stata valutata l’allerta gialla in 11 Regioni:

Umbria, su tutto il territorio;

Campania, su tutto il territorio;

Liguria, in alcuni settori;

Emilia-Romagna, in alcuni settori;

Toscana, in alcuni settori;

Marche, in alcuni settori;

Lazio, in alcuni settori;

Abruzzo, in alcuni settori;

Molise, in alcuni settori;

Basilicata, in alcuni settori;

Calabria, in alcuni settori.

L’allerta gialla indica una criticità ordinaria, ma non esclude fenomeni localmente intensi, soprattutto in presenza di terreni già saturi d’acqua o di corsi d’acqua soggetti a rapidi innalzamenti. In Emilia-Romagna è stata inoltre disposta un’allerta arancione per vento in diverse province, tra cui Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Sono previste raffiche particolarmente intense lungo la fascia appenninica e sulle pianure orientali.

Venti di burrasca e mareggiate, onde anche di 4 metri

Oltre alle precipitazioni, la principale fonte di preoccupazione resta il vento. La perturbazione è infatti accompagnata da forti correnti occidentali, prevalentemente di Libeccio, che investiranno progressivamente gran parte del territorio nazionale. La Protezione Civile prevede venti da forti a burrasca su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, in successiva estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Le raffiche potrebbero raggiungere 80-100 chilometri orari sul Tirreno e in Sardegna, con valori anche superiori lungo i crinali alpini e appenninici. Particolarmente esposte le coste del Levante ligure, della Toscana e della Sardegna occidentale, dove sono attese mareggiate e onde alte tra 2,5 e 4 metri. Gli altri bacini occidentali saranno generalmente molto mossi, con onde comprese tra 1,5 e 2,5 metri.

Neve sulle Alpi fino a 40 centimetri

Il passaggio della perturbazione porterà nuove nevicate sull’arco alpino, soprattutto lungo i settori occidentali di confine. Tra il Monte Bianco e il Cervino sono attesi 25-40 centimetri di neve fresca oltre i 1.800-2.000 metri, con precipitazioni che potranno interessare anche quote inferiori, intorno ai 1.200-1.500 metri. Sull’Appennino, invece, le temperature relativamente elevate favoriranno la pioggia anche sulle cime più alte. Il quadro termico presenterà differenze marcate tra Nord e Sud:

al Nord: minime tra 6 e 10 gradi e massime generalmente comprese tra 12 e 15 gradi;

al Centro: minime tra 9 e 13 gradi nelle aree interne, massime tra 16 e 20 gradi;

al Sud e sulle Isole: temperature più miti, con massime tra 20 e 23 gradi e punte di 25-27 gradi in Sicilia.

Proprio sull’isola maggiore il vento occidentale potrebbe anche favorire un temporaneo aumento delle temperature, soprattutto lungo il litorale settentrionale e sul versante ionico.

Meteo venerdì 20 e sabato 21 novembre: torna il sole, resta il vento

Dopo il peggioramento di giovedì, venerdì 20 novembre è attesa una fase più stabile grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Le schiarite interesseranno gran parte dell’Italia, mentre qualche piovasco residuo potrà verificarsi lungo il basso Tirreno.

Sulle Alpi occidentali di confine proseguiranno invece le nevicate. Tra Monte Bianco e Cervino potrebbero cadere altri 35-45 centimetri di neve oltre i 1.800-2.000 metri, con punte di 50 centimetri alle quote più elevate. Gli accumuli complessivi dall’inizio della settimana potrebbero così superare il metro e mezzo nei settori maggiormente interessati. Il vento resterà sostenuto, con raffiche occidentali di 45-60 chilometri orari e mari ancora molto mossi.

Sabato 21 novembre il tempo sarà prevalentemente soleggiato e asciutto su quasi tutta la Penisola. Faranno eccezione alcuni piovaschi isolati in Valle d’Aosta e Campania, con deboli nevicate sui rilievi valdostani oltre i 1.800-2.000 metri. I venti tenderanno ad attenuarsi, con raffiche generalmente comprese tra 30 e 40 chilometri orari. Le temperature massime raggiungeranno 12-16 gradi al Nord, 16-19 °C al Centro e 18-21 °C al Sud.