Maltempo nel Nord Italia, temporali e grandinate: tromba d'aria devasta Cremona e Mantova, feriti ed evacuati

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Un’altra violenta ondata di maltempo ha investito il Nord Italia venerdì 28 agosto con temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Le situazioni più critiche si sono registrate in Lombardia, dove sono state segnalate trobe d’aria: a Cremona si contano 41 feriti e danni anche al Duomo e al Comune, oltre ad alberi sradicati, mentre nel Mantovano alcune famiglie sono state evacuate. Nubifragi e grandine con chicchi grossi come palle da tennis anche nel Pavese, Milanese e Bresciano, oltre a Emilia-Romagna, Piemonte, Trentino e Veneto. A Bovolone e Isola della Scala il “tornado” ha scoperchiato alcuni tetti e capannoni.

Tromba d’aria a Cremona, 41 feriti e danni al Duomo

A Cremona la tempesta si è scatenata nel tardo pomeriggio di venerdì, quando una supercella temporalesca ha investito la città generando una tromba d’aria, accompagnata da grandine di dimensioni eccezionali e raffiche molto violente.

Il bilancio è di 41 feriti, per fortuna non gravi. Le persone in condizioni più serie, ma non ritenute in pericolo, sono un uomo di 63 anni e un altro di 84, rimasti coinvolti nella caduta di alberi sulle automobili. Altre persone sono state colpite da grandine, tegole, parti di cornicioni e coperture, mentre alcuni cittadini si sono rivolti al pronto soccorso sotto shock.

ANSA

La tempesta ha danneggiato anche il patrimonio storico. È crollata la copertura di una guglia del Duomo e ha ceduto il tetto della torre civica del Comune, unica testimonianza del precedente palazzo cittadino sostituito dall’edificio innalzato nel 1206.

Centinaia di vetrate sono andate in frantumi, comprese alcune finestre del Palazzo Comunale. Decine gli alberi sradicati o spezzati: particolarmente colpite piazza Roma e piazza Marconi, davanti al Museo del Violino.

Danni alle automobili sempre per la grandine, con parabrezza sfondati e carrozzerie colpite dai chicchi. Il maltempo non ha risparmiato neanche Soresina, Crema e Casalmaggiore.

Tromba d’aria nel Mantovano, famiglie evacuate a Goito

Danni estesi anche in provincia di Mantova, dove vento, pioggia e grandine hanno devastato numerosi Comuni.

A Villabona di Goito quattro famiglie sono state evacuate dopo che la tempesta ha scoperchiato alcuni tetti. In strada Bell’Acqua le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per consentire a un’altra famiglia di raggiungere la propria abitazione.

A Piubega il vento ha portato via la copertura della palestra, scaraventandola nei giardini delle scuole e provocando il crollo parziale di un’abitazione. Ad Asola sono stati segnalati tetti divelti e danni alla sede della Croce Rossa, oltre ad alberi caduti.

A San Giorgio Bigarello sono stati danneggiati l’ex bocciofila di Tripoli, la vicina scuola dell’infanzia e il nido. Un uomo di 36 anni è rimasto intrappolato tra i rami di un albero caduto in strada Castiona: trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.

Due lavoratrici sono rimaste lievemente ferite a Castelbelforte per la caduta di due finestroni in uno stabilimento.

Problemi anche alla viabilità. La statale 10 Padana Inferiore è stata chiusa nel territorio di Marcaria per allagamenti e alberi caduti, mentre interruzioni hanno interessato Roverbella e Ospitaletto. Blackout sono stati segnalati in diverse località, con effetti deleteri anche sui collegamenti ferroviari.

Grandine nel Pavese, vigneti colpiti alla vigilia della vendemmia

La perturbazione ha attraversato anche la provincia di Pavia. Nell’Oltrepò Pavese una violenta grandinata, con chicchi grandi come noci, ha investito soprattutto Broni, Stradella, Canneto Pavese e Arena Po.

A preoccupare sono in particolare i danni all’agricoltura. Numerosi vigneti sono stati colpiti proprio quando l’uva era ormai prossima alla raccolta.

I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti e alberi caduti tra Voghera, Rivanazzano Terme, Valle Staffora e le zone montane fino al Brallo.

Grandine a Piacenza, auto ferme per la tempesta

In Emilia-Romagna è stata colpita soprattutto la Bassa Piacentina. A Castel San Giovanni, al confine con la provincia di Pavia, sono caduti chicchi di grandine descritti come grandi quanto palline da tennis.

A causa della nuova ondata di maltempo, diversi alberi sono finiti anche sulle automobili in sosta e i vigili del fuoco hanno ricevuto decine di richieste di intervento.

La tempesta ha investito anche il polo logistico attraversato dall’autostrada Piacenza-Torino: la violenza delle precipitazioni ha costretto diversi automobilisti a fermarsi.

Maltempo in Piemonte, persone soccorse nel Torinese

In Piemonte una frana ha creato problemi nella zona di Clot de la Batüa, nel Torinese. Otto persone sono rimaste bloccate sulla strada mentre cercavano di raggiungere le proprie abitazioni.

Tre squadre dei vigili del fuoco, con l’intervento anche dell’elicottero Drago, le hanno recuperate e condotte in un luogo sicuro prima del rientro a casa.

Sotto osservazione anche un’area di sosta per camper con una decina di persone, per le quali non si è resa necessaria l’evacuazione. La strada è rimasta chiusa durante la notte per consentire la rimozione di fango e detriti.

Nell’Alessandrino sono state invece più di 50 le richieste d’intervento ai vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti, tegole e tende danneggiate. Le criticità hanno riguardato Alessandria, il Tortonese, la Bassa Valle Scrivia e le valli Borbera, Spinti e Campassi.

Maltempo in Trentino, centinaia di escursionisti bloccati in quota

Situazione complessa anche sulle montagne del Trentino, dove a oltre 2.500 metri le raffiche di vento hanno superato i 110 chilometri orari costringendo a fermare alcuni impianti di risalita.

A Ciampac circa 400 escursionisti sono rimasti bloccati e sono stati accompagnati a valle con mezzi dei vigili del fuoco volontari e della società degli impianti.

Al Sass Pordoi le persone coinvolte erano circa 600. Duecento escursionisti sono stati accompagnati attraverso la Forcella Pordoi da vigili del fuoco e Soccorso alpino, mentre anziani, bambini e altre persone più fragili hanno potuto utilizzare l’impianto dopo la sua riapertura. Interventi anche nelle zone di Buffaure e Col Rodella.